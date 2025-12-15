八德國中師生合力從水溝救出烏龜 取名「校規」細心照護

校規(龜)回家，池塘的鯉魚迅速游過來，好像在和闊別的好朋友打招呼。圖：八德國中提供

桃園市立八德國中近日出現一段溫馨的生命教育故事。一隻渾身泥濘、迷途又活耀的小烏龜，不時現身在操場旁廁所外的排水孔中，成為校園話題。如今小烏龜再次探頭探腦，促使師生展開救援行動，體會一堂真實而深刻的生命教育課程。這隻龜背後半部有斑點的烏龜原是校內生態池的「小住民」，疑似前陣子豪大雨，因池塘滿水位而離家，獨自沿著花圃向操場移動，最終不慎跌入排水溝。被發現時，烏龜全身覆滿淤泥與落葉，狀態明顯不佳。學生立即向老師通報，教師也迅速借來漁網，最終成功救援。

讓校規(龜)重返自己的家。圖：教育局提供

教育局提到，救援最具挑戰的一步，是揭開排水溝上方沉重的鐵蓋板。該蓋板平時需兩名成人合力移動，但學生們毫不退縮，在老師指導下與四、五名學生合力拉起鐵板，用力嘗試數次後，終於成功掀開救援空間。孩子們滿是汗珠的臉上展現出的決心與合作精神，讓在場師長深受感動，也體現出生命教育早已在學生心中萌芽了。烏龜被成功撈起後，全身沾滿泥沙。學生主動端來多桶清水細心沖洗，並以輕柔動作刷去背甲污泥。有人提出帶飼料，有人自願負責換水，甚至第一時間替小龜取名「校規(龜)」，象徵牠成為八德國中的「新夥伴」。而學生投入照護的態度，更展現出同理心與對生命的珍惜。

努力清理後，終於還烏龜廬山真面目了。圖：教育局提供

這隻迷途的小烏龜雖然走錯了路，但牠遇到了一群願意伸手、願意彎腰、願意照顧牠的孩子。八德國中將持續推動生命與生態教育，讓學生在一次次真實的事件中學會尊重生命、理解生命，並把善意化為行動。繼廣受喜愛的「校雞阿福」後，小烏龜也成為八德國中另一位重要的校園成員。校方表示，這起事件不僅增添校園生態趣味，更讓師生共同見證生命教育的實踐過程。學生的細心、耐心與行動力，正是學校期望培育的品格核心。校長鍾美華表示，「孩子們展現的並不只是技術，而是對生命的尊重與關懷。從校雞阿福到今天的『校龜2.0』，八德國中的生命教育從不是口號，而是孩子們用行動寫出來的故事。」

校規龜剛從排水溝中被撈起，渾身髒汙。圖：教育局提供

對此，教育局表示肯定，學校長期推動生命教育、生態觀察與友善校園文化，使學生自然養成對生命的敏感度與責任感。若學生願意停下腳步，為一隻小烏龜付出與愛護，就是教育最珍貴的成果。此外，將持續鼓勵各校引導學生以愛與理解面對世界，讓每次與生命相遇的瞬間，都成為孩子成長的力量。

