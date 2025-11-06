八德國中美感教育扎根生活 打造校園藝術新風氣

桃園市八德國中以創意與實踐為筆，長年耕耘美感教育。圖：教育局提供

桃園市八德國中以創意與實踐為筆，長年耕耘美感教育，從跨域課程、國際交流到社區藝術推廣，都展現深厚能量。近日榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」，不僅為學校添上榮耀一筆，也再度印證桃園市在藝術教育推動上的成果與影響力。

八德國中以「藝術即生活」為核心理念，將美感教育融入語文、社會、科技與自然等領域，讓藝術不再只是畫筆與顏料，而是一種分享生活的方式。像是以地方文化為題的「客家歷史走廊」、結合信仰與社區行動的「我是筊佼者」創意擲筊活動，以及以回收玩偶打造的「LOVE環保裝置藝術」，都展現了學校將創意轉化為教育行動的力量。校園的每個角落，都成了學生表達自我與關懷社會的舞台。

廣告 廣告

除了在地扎根，八德國中更以藝術為橋樑，串連國際交流。學校與日本仙台上杉山中學校、韓國淩虛台中學、印度阿布山中學等多國學校合作，學生透過線上視訊、藝術絹印、藍曬書籤與Padlet文化牆互動，分享創作、交流文化。教育局指出，八德國中讓學生「從在地出發、與世界對話」，以藝術作為國際語言，展現了桃園教育的多元與深度。

在學校團隊與師長們的共同努力下，八德國中逐步形成具代表性的美育品牌——「藝起耕耘，美力綻放」。學校以美術班課程為核心，打造被學生親切稱為「八德小故宮」的藝術展區。從牆面彩繪到裝置藝術、從教室到社區，藝術早已走進八德人的日常。每年的「美術班創意展演」與「藝鳴驚人-八塊厝藝術成果展」，更是地方居民引頸期盼的文化盛事，讓校園成為城市最美的一隅。

八德區長蔡豊展表示，學校每年都在區公所舉辦學生藝術展，讓民眾在日常中親近藝術、感受教育帶來的文化力量，是地方美學生活化的重要推手。教育局督學邱祖賢也指出，八德國中延續歷任校長的教育理念，打造「八德小故宮」藝術展區，走過風風雨雨持續推廣美感教育，堪稱典範。督學劉漢癸則回憶自己從八德國中教務主任到督學的歷程，見證學校從課堂創作走向社區共榮，深感驕傲。「廣達游於藝展覽聯盟」盟主校長江彩鳳也特別肯定八德國中多年來積極申請並策辦展覽，展現出專業與持續推動美育的熱忱。

在歷任校長奠定的堅實基礎上，學校持續精進並確立發展方向。其中，前任校長林永河以「永續經營」理念開拓藝術教育的格局，現任校長鍾美華則延續「以藝術育人」的信念，持續深化美感課程與國際交流。這份接力與堅持，讓八德國中在藝術教育的道路上持續閃耀，也讓「藝起耕耘，美力綻放」的品牌成為桃園教育的美麗象徵。

廣告 廣告

八德國中以實際行動詮釋「讓美走進生活、讓教育閃耀國際」的精神，展現了教育的高度與溫度。未來學校將持續發展多元美感課程，讓藝術成為孩子的語言、成為城市的風景，讓每一份創作都能在桃園的土地上綻放美力。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

八德分局召訓83名替代役備役役男 強化治安與防災支援能量

桃園南門市場數百攤位燒毀 張善政：尋找地點設立中繼市場