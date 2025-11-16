八德埤塘展現濕地生態魅力 自然教育體驗走入城市珍貴生態寶庫

▲八德埤塘展現濕地生態魅力，吸引記協組團前來體驗城市珍貴生態寶庫。（圖╱記者范文濱攝）

【 記者范文濱/ 桃園報導】

初冬的陽光灑落八德埤塘自然生態公園，濕地與樹影交織出的綠意，讓這座佔地 4.5 公頃的自然場域，成為桃園市區中最珍貴的生態寶庫。多年來，在八德區公所的細緻維護與推廣下，埤塘原有的地景得以保存，濕地生命也生生不息，成為市民休憩、教育與自然體驗的重要基地。



桃園市新聞記者協會於 11 月 13 日舉辦「114 年度自然生態環境教育與宣導活動」，在八德區公所的協助下，由環境教育專案經理黃彥霖親自帶領記協成員走入濕地現場。沿著木棧道，黃彥霖以通俗而生動的方式，介紹外來入侵種的影響、水質改善工程成果、濕地復育的推動歷程，以及餵食行為對生態的干擾。他的導覽讓參與者不只是「看見」生態，而是透過每一個細節真正理解土地的呼吸節奏，並以實際行動響應自然永續與環境守護。

八德埤塘自然生態公園擁有多項專業單位認證，包括臺灣大學與林務局的生態資源評鑑，也被農業部列為適合原生物種繁殖的重要區域之一。園區水域、草地與植群構成多層次棲地，孕育出鳥類、昆蟲、水生植物等多樣生命。對親子家庭與教育團體而言，這裡不只是綠地，更是一座能讓孩子與大自然真正靠近的戶外自然教室。



導覽中最吸引目光的亮點之一，是園區復育的重要本土野生稻「鬼稻」。黃彥霖解說，鬼稻因穗稀粒小、成熟後易自然脫落，在採集時常「兩手空空」，因此得名。原被認為已滅絕，卻在 1979 年於桃園重新被發現，如同大自然悄悄留給台灣的珍貴禮物。鬼稻雖不適合大量栽培，但能抵抗水患、旱災與病蟲害，擁有強大的環境適應力，是未來稻米育種中的基因寶庫，也象徵濕地生命的韌性。

漫步在濕地中，記協成員親見紅冠水雞在水草間輕快覓食、夜鷺安靜地停在枝頭，而一隻隻大白鷺在陽光下拍動翅膀，以優雅姿態掠過水面。清澈的埤塘水域中，小魚穿梭、烏龜曬著日光，台灣萍蓬草與荷葉在水面擺動，每一幕都彷彿大自然的生態插畫。從濕地平台、高架涼亭到親水護岸，不同角度呈現出埤塘的深度美感，也讓參與者對濕地保育的重要性有了更具體的感受。

園內大片草皮、人工浮島與木造咖啡屋，讓遊客能以更輕鬆的方式親近自然。園方也定期舉辦自然觀察、科學實作與生態導覽等活動，讓民眾理解埤塘的文化、物種復育成果與城市濕地的保存價值。公園 24 小時開放，提供免費停車，並可預約解說志工導覽，讓更多市民能以自己的步調走進這片自然寶庫。

八德埤塘自然生態公園像是一位安靜的說書人，用濕地的水聲、鳥類的振翅、植物的搖曳，講述著生命與土地的故事。透過這次活動，記協成員不僅認識生態，更重新找回與自然共處的感動。這裡，是桃園的綠色秘境，也是每個人都值得親自踏訪、感受並珍惜的自然教室。

