(記者廖建智八德報導)

位於桃園市八德區的八德埤塘生態公園，是ㄧ處難得的祕境。位處大馬路旁，卻不暄嘩吵鬧，假日更吸引民眾攜家帶眷來尋找ㄧ份世外桃源的靜謐氛圍。池塘裡鴨子自由自在的遨遊，草皮上雞鴨成群，慵懶的跺步，這是八德區最豐富的自然生態資源。



桃園市新聞記者協會1行30多人，在理事長彭慧婉率領下，專程参觀［八德埤塘生態公園］，雖然，天公不作美，下著雨。但是，不減桃園市新聞記者協會30多位成員的遊興，在解說員妙語如珠的引導解說下，讓參加者深感收獲良多。





