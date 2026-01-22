八德外役監舉辦電話懇親活動 167收容人春節前夕傳遞思親之情

八德外役監獄於昨日舉辦「春節電話懇親活動」。圖：八德外役監提供

為紓解收容人於春節團圓時節的思親情懷，並促進親情互動與家庭支持，八德外役監獄於昨(21)日舉辦「春節電話懇親活動」，讓收容人透過電話向家人傳遞新春祝福與思念之情，在溫暖的對話中感受家庭支持的力量，進而堅定改過向上的決心，迎向人生新的開始。

春節是家人團聚的重要時刻，親情的聯繫與維繫，對收容人改過向善與未來復歸社會具有正向影響。圖：八德外役監提供

此次活動特別感謝中華電信桃園營運處，秉持企業社會公益精神，無償提供10部電話線路，協助收容人透過專線與家人聯繫，將平日難以言說的思念化為真摯的問候與祝福。活動現場充滿親切關懷與溫馨叮嚀，在年節氛圍映襯下更顯動人，使收容人深刻體會並珍惜彌足珍貴的親情連結。

活動中，收容人小平透過電話向年邁的母親問安，輕聲叮囑母親保重身體，並分享自己在監所內努力改變、規律生活的點滴，母親溫暖的回應與鼓勵，讓小平更加堅定為家庭重新站穩腳步的信念，母親一句「好好照顧自己，等你回家」，成為他持續向前的重要力量；另一名收容人小安則在電話中向妻子表達感謝之情，感念妻子在他服刑期間，獨自承擔家庭責任的情況下仍堅持一路陪伴，小安坦言這通電話不僅是問候，更是讓他能重新整理關係，並深刻體悟家人始終是最堅實的後盾。

典獄長黃鴻禧表示，春節是家人團聚的重要時刻，親情的聯繫與維繫，對收容人改過向善與未來復歸社會具有正向影響。透過電話懇親活動，不僅能有效紓解思親情緒，也有助於強化家庭連結，喚起自我改變的動力。

此外，活動現場亦同步播放反詐騙宣導影片，透過實際案例說明，提升收容人對詐騙手法與防制觀念的認識。活動共計167名收容人參加，親情的溫度透過電話穿越鐵窗，在春節前夕撫慰人心，並為收容人復歸社會之路注入穩定支持力量。

