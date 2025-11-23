八德大勇重劃區完工 明年點交

桃園市八德區大勇市地重劃區於民國111年12月開工，並於今年9月完工，經費約5億元，此地規畫為住宅區、產專區及公共設施等，同時辦理整地、道路交通、排水、汙水等工程，可大幅提升八德區的生活品質。工務局表示，該案正在執行驗收內容，預計明年農曆年後可完成點交。

工務局說，大勇市地重劃區工程總面積約14公頃，其中區內道路4條、公園2座、產專用地2處、住用地2處、文中小用地1處、變用地1處、保留古蹟區1處、全區設置自來水管線、纜線共同管道、排水側溝、人行道及雨水箱涵等設施。

廣告 廣告

工務局指出，排水工程部分已興建2座滯洪池，並在公園基地下方增設4條繞流水路，讓整體排水系統先進入滯洪池調節後，再排入大湳地區的雨水下水道。同時重劃區內也鋪設約400公尺的雨水下水道作為專管，負責收納區外來水，預期能大幅提升當地的防洪效能，改善長期淹水情況。

交通動線方面，大勇市地重劃區擁有優越的區位條件，距離桃園捷運綠線G5站僅約200公尺，距離國道2號大湳交流道也只有約3公里。市府在區內設置電源供應站與通風豎井，支援捷運綠線的用電與運作，並與周邊社區道路順暢銜接，提升整體交通便利性。

市府說明，大勇市地重劃區中，已有2條道路完成命名，其中一條為「信勇一路」，該道路起點為前程街與介壽路一段交接口，迄點為忠勇街424巷63弄，道路長度約455公尺，道路寬度約12公尺；另「信勇二路」的道路起點為距離介壽路555巷起點約115公尺處，迄點為介壽路一段399巷及忠勇街426巷交會處，道路長度約465公尺，道路寬度約12公尺。

工務局提到，該案總經費約5億元，已於今年9月完工，尚在執行初驗及正驗的驗收內容，預計於農曆年後完成驗收點交予桃園市八德區公所。