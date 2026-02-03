八德大忠國小跨校合作教案獲獎 為傳統茶產業注入文創活水

桃園市大忠國小教師與新北市成福國小跨校合作，教學團隊榮獲天下雜誌永續教案參獎。圖：教育局提供

在追求永續發展的浪潮中，桃園市八德區大忠國小師生展現驚人創意，將被視為廢棄物的「茶渣」轉化為精緻藝術品。大忠國小教師與新北市成福國小跨校合作，憑藉教案「茶香慢旅：光影與綠意的手作詩」，在「2025天下雜誌永續台灣創意教案」徵選中榮獲國小組參獎，成功為傳統茶產業注入文創活水。

茶染作品製作教學。圖：教育局提供

教育局表示，面對台灣少子化與傳統產業轉型，大忠國小師長與新北市邱文仕、謝基煌兩位老師深入茶鄉，觀察到茶產業發展過程中產生的大量茶渣往往只能丟棄。為了實踐SDGs 12「責任消費及生產」，教案創新研發「茶染」技術，讓學生將茶渣循環利用，製作成具備在地溫度的「茶染書籤」與「茶染燈籠」。

廣告 廣告

茶染燈籠師生成果展示。圖：教育局提供

這項教學活動不僅是美感教育，更是推動地方觀光的秘密武器。透過「茶香慢旅」與「生態攝影」，帶著孩子們觀察茶園光影，並將這些意象融入茶染作品中。這些帶有淡雅茶香的手作產品，成為推廣茶鄉文化的絕佳載體。教案強調，透過茶染體驗，觀光客不僅能品茗，更能親身參與「廢棄物再生」的過程，提升了茶產業的附加價值與深度旅遊的吸引力。

茶染燈籠學生成果展現。圖：教育局提供

該教案包含「茶香慢旅」、「生態攝影」、「茶染書籤」、「茶染燈籠」及「手作推廣」五大策略。從戶外教育出發，利用五感體驗啟發學生，最後透過實體與線上的共同推廣，將學生的手造成果呈現給社區。此教案成功將SDGs 8「經濟成長」與SDGs 15「陸域生態」結合，為台灣茶鄉轉型提供了一份兼具美感與商業價值的永續藍圖。這項研發對於茶鄉觀光具有里程碑意義。過去被視為農業廢棄物的茶渣，在老師們的巧思下，變身為「茶染書籤」與「茶染燈籠」的靈魂，讓觀光客在品茗之餘，能透過手作體驗將茶鄉的色澤與香氣帶回家。這種「循環經濟」的觀光模式，不僅解決了環境負擔，更提升了地方旅遊的文化厚度與經濟產值。

校長邱創炫對於教學團隊的獲獎表示高度肯定與支持。邱創炫指出，「這份教案的成功，在於老師們帶領學生跨出課本，真實地面對地方產業挑戰。透過『茶渣』的再利用，我們不只是在教學生做美勞，而是在他們心中種下關懷土地、珍惜資源的溫柔種子。」

邱創炫強調，學校一向鼓勵教師創新，此次獲獎證明了桃園教育團隊具備將永續議題轉化為實踐行動的能力。邱創炫表示，「學校將持續支持跨校、跨領域的合作，讓孩子學會用創意解決現實問題，並透過孩子們的努力，讓社會大眾看見台灣茶文化在永續路徑上的更多可能。」

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

北橫台7線榮華段辦理路面改善 2/5起機動管制通行

大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念