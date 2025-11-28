八德大溪復興 老將穩難突破

桃園市大溪復興區市議員應選2席現任藍綠各1，2人沒意外都將尋求連任。（本報資料照片）

桃園市八德區應選議員5席，現任分別為藍2、綠2、無1，無黨籍的段樹文因《選罷法》排黑條款無法參選，其妻林淑婷將接棒參選。大溪復興區2席議員藍綠各1，預料爭取連任無太大難度。復興區現任區長蘇佐璽尚無挑戰者，因桃園市原住民人口成長，山地原住民議員席次可望增加1席。

八德區民進黨市議員蔡永芳傳出有意重返政壇，地方人士指出，若蔡永芳明年再度參選市議員，仍具備相當實力。民眾黨則傳出林晏良及江佩育有參選意願，林晏良曾任民眾黨台南市黨部主委，過去1年深耕地方，江佩育雖近期才宣布投入選舉，但因是八德人有在地優勢。

廣告 廣告

民進黨現任市議員呂林小鳳輩分高，擔任八德三元宮主委，地方風評佳，許家睿因大罷免議題在社群媒體上熱度高，擁粉2.5萬。國民黨市議員楊朝偉與朱珍瑤長期勤跑地方，深受民眾肯定，4人實力穩固。

大溪復興區現任市議員分別是國民黨李柏坊與民進黨陳治文，地方傳出健行科大助理教授江國輝將以無黨籍身分投入選戰，另曾擔任鄭運鵬競選桃園市長時期大溪後援會長的王文正，可能以無黨籍角逐。本屆代表民眾黨參選失利的徐慈檉，在112年退黨後持續深耕地方，也喊出「年輕、專業、用心」口號，將捲土重來投入下屆選戰。

在《原住民身分法》修正上路後，桃園市原住民人口大幅增加，山地原住民市議員席次可望增加1席，現任包含簡志偉、陳瑛及蘇偉恩，若增加1席將會有婦女保障名額，傳出復興區代表會主席張倉豪有意轉戰，另前民眾黨桃園市黨部主委林秋霖之子林瀚可能也有意參選。