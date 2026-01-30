八德寒冬送暖種下善的種子 蘇俊賓：讓善的循環世代傳承

蘇副市長感謝各里里長協助將善款及民生物資精準送達真正需要的家庭。





桃園市副市長蘇俊賓30日上午前往八德區，出席「115年八德區寒冬送暖-歲末傳愛」。蘇俊賓表示，八德區匯聚八德三元宮、桃大建設、興仁夜市及國際獅子會等在地力量，展現「年年做、越做越好」的公益精神，這股溫暖的社會力量，更已成為地方重要的善行指標。

蘇俊賓指出，許多捐贈者年輕時曾受照顧，如今有能力便回饋社會，正是「善的循環」最佳寫照，讓公益成為對未來的美好投資。蘇俊賓也特別感謝各里里長協助，募集逾291萬元善款及民生物資，並精準送達真正需要的家庭，期盼透過公私協力，讓這份善的力量生生不息。

「115年八德區寒冬送暖-歲末傳愛」活動。

八德區公所表示，本次攜手20個善心單位，整合宮廟、企業及社團資源，展現全區動員力，將物資送達低收入家庭，協助弱勢家戶安心度冬、迎接新年。

市府將持續整合跨局處資源，推動多元福利，號召更多團體響應，為弱勢家庭注入持續的溫暖。包括市議員楊朝偉、段樹文、呂林小鳳、市府社會局副局長陳茹文、八德區長蔡豊展、乾亨不鏽鋼股份有限公司董事長莊福順、桃大建設股份有限公司副總經理林坤德、國際獅子會300B3區第三專區主席邱桂秋等均一同出席活動。

大合照。

