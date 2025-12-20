八德左轉汽車、直行機車碰撞！女騎士慘遭「攔腰輾過」

柯女駕駛機車直行往八德方向行駛，與陳男駕駛汽車欲左轉時發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市八德區昨（19）日晚間19時38分許發生一起汽機車碰撞事故，中山路與豐田一路口直行的29歲柯姓女騎士，與正要左轉的25歲陳姓男子駕駛之自小客車發生碰撞，造成柯女多處擦傷送醫，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

事故造成機車駕駛柯女多處擦傷。圖：讀者提供

影片中可以看到，柯女騎行機車沿中山路往八德方向直行，而陳男則於對向要左轉進豐田一路，雙方都未減速，柯女疑似因急煞造成打滑自摔，同時陳男也持續左轉，直到輾過柯女後才停下，事故發生也嚇得旁邊路過的汽機車都停下來查看。

八德警分局說明，昨日晚間19時38分，在八德區中山路與豐田一路口，柯女駕駛機車直行往八德方向行駛，與陳男駕駛汽車欲左轉時發生碰撞，造成機車駕駛柯女多處擦傷，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛應注意行車動態，以維護道路交通安全。

