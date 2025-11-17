八德幼兒園推食農教育 親子走入田間割稻、搭棚體驗農耕辛勞

桃園市立八德幼兒園一年一度的「綠地耕心～親子農耕體驗活動」於近日熱鬧登場。圖：教育局提供

桃園市立八德幼兒園一年一度的「綠地耕心～親子農耕體驗活動」於近日熱鬧登場，全園親師生與家長攜手投入農地耕作與野餐共食的自然饗宴，在土地間共築一場幸福的秋日慶典。

家長與孩子一邊分享美食，一邊交流當日的體驗。圖：教育局提供

活動一早，晨間的喜鵲在枝頭啾鳴，為這場盛會揭開序幕。老師們帶領親子一同律動、做晨操，隨著音樂伸展身體、喚醒精神。接著，全園分組展開農耕體驗，有人在稻田割稻、綁禾束；農場區裡更是一片忙碌的畫面，家長與孩子齊心協力搭瓜棚、翻土、築石圍籬、混合有機土與米糠等，每個角落都洋溢著汗水與笑聲，展現最純真的勞動之美。

短短一個上午，孩子們從田間的實作中感受農夫的辛勞與自然的奧妙，也在與家長合作的過程中學會分工、體驗團隊的力量。當一籃籃稻穗堆疊成金黃的豐收畫面時，儘管孩子們臉上沾著泥土，眼裡卻閃爍著亮晶晶的喜悅。

勞動過後，最令人期待的莫過於「親子共食」時光。校園樹蔭下、草地上鋪滿野餐墊，香氣四溢的美味餐點、可口糕點、香甜水果與笑聲交織成溫馨的畫面。家長與孩子一邊分享美食，一邊交流當日的體驗，享受難得的慢活時光，感受土地帶來的豐盈與幸福。

八德幼兒園長表示，八德幼兒園長期推動生態教育與食農課程，希望孩子能從生活中學習、在體驗中成長。透過親子共耕共食，不僅讓孩子認識糧食從土地到餐桌的過程，也學會感恩、珍惜與愛護自然環境。

多年來，八德幼兒園善用校園的生態環境，擁有綠蔭大樹、灌溉埤塘與稻作田區，發展具在地特色的生態課程。從春耕播種、夏護田間、秋收割稻到冬藏體驗，讓孩子在四季循環中與土地共生、與自然對話。此次「綠地耕心」活動，不僅是一場農耕體驗，更是一場愛與希望的教育行動。孩子從翻土、種植、收割到共食的過程中，學會尊重自然、理解辛勞、培養責任感；家長則在陪伴中重新發現與孩子共學的喜悅。

最後，全園親子一同在草地上合照留念，高喊「我們是德寶小農夫」，笑聲此起彼落，為這場秋日慶典畫下最美的句點。這一天，八德幼兒園不只是耕了一片綠地，更在孩子與家長心中，播下愛土地、愛生活、愛學習的種子，讓希望在每一個笑容中靜靜萌芽。

