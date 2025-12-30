八德惡火吞民宅！75歲翁逃生不及喪命 屋內一片焦黑真相待查

八德老宅陷火海75歲翁逃生不及命喪現場。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市八德區城仔街於29日傍晚驚傳住宅火警，一處看似平靜的民宅，瞬間被熊熊烈焰吞噬，造成1死1傷的憾事，消防局於當日晚間5時53分接獲民眾報案，指出該路段一棟住宅冒出大量濃煙並伴隨火光，情況相當危急，消防人員隨即派遣多輛消防車及人力趕赴現場搶救。

警消抵達後發現，起火建築為地上一層的鋼筋混凝土住宅，火勢已全面延燒室內空間，濃煙不斷從屋內竄出，消防人員立刻佈署水線灌救，並同步展開搜索行動，成功救出受困屋內的2名住戶。

其中75歲鄭姓老翁被救出時已無呼吸心跳，現場立即實施緊急救護，並火速送往醫院搶救，然而仍於晚間7時17分宣告不治，令人不勝唏噓，另1名52歲鄭姓女子則意識清楚，僅受到輕微燒燙傷與嗆傷，經醫療處置後，於當晚順利出院，並無生命危險。

消防局指出，火勢於晚間6時18分受到控制，並於6時30分完全撲滅，但屋內客廳、廚房的家具與大量雜物已被燒成焦黑殘骸，燃燒面積約25平方公尺，屋況損毀嚴重，事故發生原因目前尚未明朗，相關單位已著手進行火災鑑識，將釐清是否為電線走火、人為疏失或其他因素所致。

