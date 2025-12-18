八德掩埋場火警「黑煙竄天」 桃市府：14里快關窗、外出戴口罩

桃園市八德區一處掩埋場今日11時41分許傳出火警。（翻攝自臉書@內壢大小事）

桃園市八德區一處掩埋場今日11時41分許傳出火警，滾滾黑煙竄出天際，消防局派12輛消防車、1輛救護車，共計34名人員前往灌救，所幸12時19分控制火勢，環保局對多處提醒關緊門窗。

有網友今（18日）中午於臉書社團「內壢大小事」發文提醒，「八德火災又要注意關窗嘍，請民眾出門戴口罩」，只見掩埋場湧現滾滾黑煙，影片還可見到火勢熊熊燃燒。

桃園市消防局說明，起火地點位於八德區興豐路一帶的掩埋場，初估燃燒面積約50平方公尺，因現場可燃物多，增加滅火難度，所幸並未傳出人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

桃園市環保局發布空氣品質警示，提醒下風處民眾注意防護，民眾應盡量待在室內，緊閉門窗並減少外出，如有外出需求物並戴口罩，以降低吸入汙染物風險，會持續監測空品。

桃園市環保局說明，受影響範圍包含八德區大竹里、大安里、瑞豐里、瑞發里、大信里、瑞泰里、大興里、大順里、興中里、興仁里、福德里、福興里、福元里及瑞興里等。

