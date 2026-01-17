八德林晏良競選看板「挖洞」包住紅綠燈引眾怒 桃建管處今強拆

圖：翻攝自Threads @plump_ann

2026年各地選戰開跑，街頭競選看板林立，但桃園市八德區卻出現令人捏冷汗的看板奇觀。民眾黨八德區議員參選人林晏良位於大明街的競選看板，竟直接在看板上「挖洞」嵌入行人號誌，引發用路人強烈不滿。針對此爭議，林晏良今(17)日公開致歉，桃園市建築管理處也隨即介入，認定該看板為非法設置，將於今日內完成拆除。

近日有民眾拍下影片顯示，林晏良位於八德區大正里大明街的看板，竟與紅綠燈融為一體。為了不完全遮擋號誌，看板上的「良」字被挖空，讓號誌燈面穿透而出。然而，該設計導致行人必須在正對號誌的角度才能辨識燈號，嚴重影響過馬路的安全視線。網友紛紛批評：「這太扯了，連號誌都敢擋」、「會擋到視線，超級危險」，直指該看板已踩到公共安全地雷。

對此，林晏良今(17)日上午於臉書發文回應，表示該看板是由支持者安排製作上架，他對其熱情表達感謝，但民眾黨身為講求法治的政黨，對於遮蔽號誌的行為無法接受。林晏良強調，身為參選人將概括承受所有責任，昨日獲悉訊息後已督促廠商「今日務必移除廣告看板」，並為造成社會大眾觀感不佳誠摯致歉，承諾未來會更加謹慎。

林晏良對看板事情透過臉書發文致歉。圖：翻攝自林晏良臉書

桃園市政府都發局建築管理處處長莊敬權對此表示，有關網傳議員候選人告示牌遮蔽交通號誌一事，經查該案屬未經申請、逕自設立的廣告物。建管處已於今日上午立即派員到現場了解，並安排於上午11時進行拆除，將於今日內完成。建管處同時呼籲，民眾及參選人設置廣告物必須依規定申請，切勿影響交通安全與公共秩序。

