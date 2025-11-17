八德榮家攜手企業善團捐贈AI智能手杖，以科技守護長輩安全。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為推動高齡長輩外出安全與自主生活，雪中送炭關懷協會、杏華醫療器材公司及美迪寶有限公司攜手熱心做公益，十七日至八德榮家捐贈「AI跌倒警報手杖」一批。

美迪寶公司藍文進出席捐贈儀式，八德榮家副主任程釋鋒代表受贈，邀集住民長輩共同參與，現場同時安排教學示範，讓長輩親身體驗智能手杖的操作方式與多項安全輔助功能，氣氛溫馨熱絡。

藍文進表示，該公司研製的「AI跌倒警報手杖」整合照明、警報及支撐等多項實用設計，除可於夜間提供光源提升可見度外，亦具備跌倒警報與求救功能，當使用者發生暈眩、低血糖或意外跌倒時，能即時發出聲響警示，提醒周遭人員協助，爭取黃金救援時間。其公司秉持「給你光、給你力量」的品牌理念，期盼以科技輔具守護長輩安全，陪伴長者自信踏出家門、擁抱陽光與健康生活。

長輩們手持新手杖開心試走，紛紛表示「這支手杖真實用」、「走起來更穩、更安心」，感受到滿滿的溫暖與社會各界的愛心。

八德榮家主任酆世俊表示，此項輔具結合實用與安全，能有效提升長輩外出時的穩定性與安全感。榮家將依據長輩健康狀況與需求妥善分配使用，並持續推動健康促進與安全照護的理念，協助長輩維持良好的生活品質。未來將持續攜手善心企業與社福團體，共同推動多元關懷方案，為長輩打造安全、健康、尊嚴且幸福的生活環境。