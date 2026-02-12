八德榮家新春祭祀 緬懷榮民前輩奉獻精神

八德榮家舉辦新春祭祀，以緬懷榮民前輩奉獻精神，展現慎終追遠的精神。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

為追思為國奉獻、已逝的榮民前輩，表達感念與敬意，八德榮家日前於家區內舉行新春祭祀活動，由家主任酆世俊主持，偕同副主任、各級主管、職員工及住民代表共同參與。整場儀式流程簡樸而莊嚴，展現慎終追遠、緬懷先賢的深切情懷。

酆世俊表示，新春祭祖是華人社會重要的文化傳統，更是對歷史與前人精神的尊重與傳承。榮民前輩一生戎馬、保家衛國，為國家社會的安定付出無數心力，今日社會的和平與安定，正是建立在前人犧牲奉獻的基礎之上，值得後世永遠銘記與感念。

祭祀儀式由酆主任主祭、副主任陪祭，並由室組主管、員工及住民代表與祭，依序進行上香、獻花、獻果等儀程，全體與會人員並向歷年亡故榮民靈位行三鞠躬禮，氣氛肅穆莊重，充分展現對榮民前輩的崇高敬意。

酆世俊指出，八德榮家全體同仁將秉持感恩與傳承的精神，持續用心投入各項照護服務，善用每一分資源，營造人性化、家庭化及專業化的安養環境，讓榮民及眷屬都能安心生活、尊嚴頤養天年，真正感受到「回到家的溫暖」。