八德榮家「114年度下半年家屬座談茶會」 意見交流精進服務品質

八德榮家主任酆世俊（站立者）表示，將持續透過家屬座談茶會等多元溝通平台，深化與家屬之夥伴關係，打造溫馨、友善的安養環境。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

八德榮家日前舉辦「一一四年度下半年家屬座談茶會」，由主任酆世俊親自主持，邀集住民家屬與榮家各業務單位同仁齊聚一堂，透過面對面交流與意見分享，傾聽家屬心聲，廣泛蒐集實務建議，作為持續精進照護服務與提升生活品質的重要依據。

酆世俊表示，家屬是住民最重要的支持力量，也是榮家推動照護服務不可或缺的夥伴。透過定期辦理家屬座談茶會，不僅能即時掌握家屬關切事項，也有助於檢視現行照護作為與服務流程，讓服務更貼近住民實際需求。榮家將秉持「以住民為核心」的服務精神，持續強化跨專業團隊合作，結合家屬寶貴意見，共同營造安全、舒適且有溫度的生活環境。

酆世俊強調，未來將持續透過家屬座談茶會等多元溝通平台，深化與家屬之夥伴關係，廣納各界建議，持續優化照護服務與生活品質，讓住民住得安心、家屬更加放心，共同打造溫馨、友善的安養環境。