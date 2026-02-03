八德消防分隊座談會導入XR設備訓練 精進防火管理人實戰經驗

八德分隊於今日年節前夕辦理「防火管理人座談會」。圖：消防局提供

為全面提升場所自主防火管理能力，避免農曆春節假期廠房無人看管，桃園市消防局第一大隊八德分隊於今(3)日年節前夕，辦理「防火管理人座談會」，此次座談會除針對消防法規疑義解釋外，更首度運用最新科技「XR滅火訓練設備」，讓參與的場所防火管理人透過沉浸式訓練，克服火場心理恐懼，精進初期滅火的實戰經驗。

座談會還特別安排QA問答互動環節，現場業者參與熱烈。圖：消防局提供

「滅火器模擬訓練系統」可讓操作者手持與真實重量一致的滅火器進行訓練，配合步伐實際前進，並正確操作皮管進行左右掃射，所有動作細節皆與真實滅火流程完全相同，讓滅火訓練不再紙上談兵；另外訓練畫面能透過XR頭盔即時投影至大型螢幕上，讓現場教官可以現場指導操作者的姿勢、瞄準點及滅火路徑，同時也能讓在場的其他學員同步觀摩學習，有效提升訓練成效。

座談會還特別安排QA問答互動環節，現場業者參與熱烈，針對自身場所遇到的申報實務與設備維護問題踴躍提問，透過面對面的雙向溝通，不僅解除業者對於法規適用的疑慮，更強化了公部門與民間業者間的防護夥伴關係。

八德分隊長李昀浩表示，防火管理人肩負場所安全的重責大任，此次座談會透過XR設備的沉浸式訓練，不僅降低實火演練造成環境負擔與安全風險，更讓防火管理人在面對真實火災時，克服面對火場的本能恐懼，並憑藉這次的訓練保持冷靜從容應對，大幅提升初期災害應變成功率，同時呼籲業者須重視自身消防安全，並建立完善的緊急聯絡網，確保在發生災害時能迅速反應，全面提升廠房的安全防護能力。

