八德消防分隊攜手瑞豐國小 教學童預防電氣火災

桃園市消防局啟動「防火週」宣導系列活動。圖：八德分隊提供

119消防節將至，桃園市消防局啟動「防火週」宣導系列活動，桃園市立瑞豐國小於今（2）日上午10時，特別安排學童前往消防局第一救災救護大隊八德分隊進行參訪，適逢消防節防火週期間，分隊針對冬季高風險的電氣火災加強宣導，希望透過紮根教育，寓教於樂的方式讓防災觀念從小落實。

瑞豐國小學童前往八德分隊進行參訪。圖：八德分隊提供

八德分隊表示，此次特別設計三項體驗關卡，讓學童在互動遊戲中學到防火防災知識及學習災害應變技能，「關卡一：電氣災害講解」，針對現代家庭最常見的起火主因，宣導用火用電安全，讓孩童了解如何預防火災及應對災害；「關卡二：射水滅火體驗」，學童親自操作消防瞄子，體驗救火時的強大水壓，感受消防員在火場第一線的辛勞；「關卡三：消防車裝備器材介紹」，揭開消防車的神秘面紗，由消防人員介紹車內配置的各項破壞器材、滅火設備及消防泵浦等，滿足學童的好奇心。

活動最後，八德分隊針對電氣安全進行有獎徵答，現場孩童反應熱烈，紛紛搶答「5不1沒有」用電安全口訣，即「電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物以及不使用沒有安全標章的電器或延長線」，成功將防火週學習到的安全知識帶回家。

八德分隊長李昀浩表示，每年1月119消防節的防火週是宣導居家安全的重要時刻，特別是電暖器等高功率電器的頻繁使用應更需謹慎，電氣災害長年高居火災主因首位，希望透過這次瑞豐國小的參訪，將專業的用電知識簡化為易記口訣「5不1沒有」，同時提醒學童回家後，與長輩一同定期檢查臥室、客廳及廚房等大量用電處所的安全，讓孩子們成為家中的「安全小尖兵」，從小培養防災意識，並將安全觀念帶回家庭，能有效降低火災風險，確保居家平安。

