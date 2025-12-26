八德消防分隊獲捐贈新式救護車 盼守護更多市民

桃園市八德消防分隊獲贈新式救護車一輛。圖：消防局提供

桃園市八德消防分隊今(26)日獲贈新式救護車一輛，捐贈者黃弘傑及黃瑞琪感念消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1輛給消防局，以實際行動來支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

捐贈者黃弘傑及黃瑞琪感念消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1輛給消防局。圖：消防局提供

龔永信表示，隨著桃園市人口大量移入發展，轄區地處桃市八德區，坐落於台4線上，鄰近大溪區、桃園區以及新北市鶯歌區，轄內更有國道2號通過，為桃園市區交通樞紐人口密集處，救護內容多樣化且具有挑戰性，充足的緊急救護量能尤為重要，感謝黃弘傑先生及黃瑞琪女士關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。

消防局自110年起連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」的最高榮譽，榮登六都第一，這項成就得來不易，代表著桃市救護品質深獲國家肯定，也代表消防局每一位第一線執行救護人員表現得到了國家的肯定，更是一項市民有感並深具意義的好成績。

消防局統計，今(114)年截至11月份，全局救護案件總數高達11萬4097件，全局OHCA康復出院人數達到164人，一再展現消防員辛苦執行救護的亮眼成效，挽救了164個家庭的幸福與希望。

