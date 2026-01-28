八德消防分隊防災教育寓教於樂 學童登雲梯車克服高度恐懼

為了讓學童從小建立正確的防災意識，並深入了解消防員守護城市的辛勞，「三棵小樹」體適能教育機構今(28)日上午11時特別規劃消防防災體驗營，安排學童前往桃園市消防局第一大隊八德分隊及桃園防災教育館進行參訪，透過生動有趣的防災宣導與近距離的消防體驗，讓這群小小見習生度過一個充滿意義且知性的寒假。

消防隊現場安排三項震撼的體驗關卡，讓學童近距離接觸平時只能遠觀的救災利器。圖：消防局提供

消防隊現場安排三項震撼的體驗關卡，讓學童近距離接觸平時只能遠觀的救災利器。雲梯車視野挑戰由消防員與學童一起登上雲梯車，讓孩童克服高度恐懼，體驗消防員高空救援的專業難度；救災車輛裝備體驗讓學童親手觸摸及嘗試抬起沉重的救災器材，感受消防員重裝執勤的辛勞；救護車「安寶」介紹，認識救護車內的急救設備，並建立正確的救護資源利用觀念。

廣告 廣告

「三棵小樹」的大樹老師表示現代孩子常因缺乏興趣或過度依賴3C產品，導致肢體不協調、精力無法釋放或專注力不足，此次特別安排學童走進消防分隊，是因為消防員在救災現場展現的「堅定心志」與「極致體能」，正是孩子們最好的榜樣，讓消防隊員親自帶領並分享第一線救災的工作內容與驚險心得，讓孩子們深刻感受消防工作的使命感與專業性。

八德分隊長李昀浩表示，此次活動有別於傳統的單向防災宣導，讓孩童在進入防災教育館參觀前，透過讓孩子親自登上雲梯車、感受救災器材的重量，不僅吸收到防災知識，也能實際體驗到消防員的日常，讓教育不是枯燥的重複；在活動最後，孩童們與消防隊員們一同與消防車進行大合照，為這趟充滿冒險與學習並重的消防體驗之旅留下珍貴的回憶。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

用路人注意！台66西行新屋段1/30夜間起管制 改道資訊報你知

中壢火燒貨車！車斗內「廢棄物」突燃燒 濃黑煙竄天