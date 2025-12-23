八德置地廣場地下室65歲婦暴衝撞碎商場玻璃門 現場民眾嚇壞

65歲婦人車輛暴衝八德置地廣場玻璃門瞬間粉碎。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市八德區置地廣場23日下午驚傳一起驚險事故，一聲巨大撞擊聲劃破商場地下停車場的寧靜，讓正在購物與通行的民眾全都嚇了一大跳，1名65歲薛姓女子駕駛自小客車行經地下停車場時，車輛疑似突然失控，毫無減速地朝家樂福商場入口猛力衝撞，導致連通停車場的玻璃門當場碎裂，現場玻璃碎片四散，畫面相當驚人。

65歲婦人駕車暴衝商場玻璃門瞬間粉碎。（圖 ／翻攝畫面）

警方於下午1時39分接獲報案後，立即派遣員警趕赴置地廣場地下室B2處理，抵達現場後，員警發現涉事車輛車頭嚴重毀損，保險桿與引擎蓋變形，玻璃碎片散落一地，顯示當時撞擊力道相當猛烈。所幸事故發生瞬間，商場入口並無行人經過，否則後果恐怕不堪設想。

據了解，駕駛薛姓女子在事故後意識清楚，並未出現明顯外傷，警方隨即對其進行酒測，結果顯示酒測值為0，排除酒後駕車的可能性，薛女向警方表示，當時正在停車，卻不知為何車輛突然往前暴衝，對事故發生原因感到相當驚訝。

目前警方已著手調閱地下停車場及商場周邊的監視器畫面，以釐清是否為操作不當、車輛機械故障，或其他突發狀況所引發。相關責任歸屬及後續賠償問題，仍有待進一步調查釐清。

