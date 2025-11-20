八德興仁夜市挖到寶！超人氣海鮮攤位「漁の鱻」整尾爐烤鯛魚膠質Q彈又入味，蒜泥鮮蚵也霸氣

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

走進桃園八德最熱鬧的【 興仁花園夜市】，夜色剛落，攤位燈光閃爍、叫賣聲此起彼落，整個夜市充滿著人潮，每週營業四天限定開場，這次選擇了「漁の鱻海鮮砂鍋料理」坐下來好好用餐，由熱愛海鮮的老闆經營的攤位，主打現烤、現煮的新鮮料理，用最單純的烹調方式呈現食材的原味，燒烤在爐裡發出細微的「啪啦」聲，空氣中瀰漫著海的鹹香與炙烤香氣，讓人光是經過就忍不住停下腳步。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

這間海鮮攤位就位於興仁花園夜市的中段區域，靠近美食主走道，非常好找，搭乘大眾運輸的話，可於桃園火車站搭乘5010或GR2，在「八德教養院」或「八德區公所(三元宮)」下車步行3分鐘，即可抵達，騎車、開車附近都有停車場和停車格可以停放。

廣告 廣告

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

MENU

「漁の鱻海鮮砂鍋料理」的菜單雖不多，但每道都是真材實料、現點現做，除了爐烤鯛魚因為烤的時間長，所以會預先準備幾份已應付前往的客人，喜歡吃海鮮的朋友來到這裡就對了~

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

其實我原本是沒打算拍照，但想說每次逛夜市很少寫文，所以就拍了幾張餐點的照片，完全忘了拍用餐環境與店門口，就請大家自行到八德興仁花園夜市找找吧~

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

雖然是夜市攤位，旁邊設有幾張紅色塑膠桌椅，搭配夜市霓虹光，是那種地氣滿滿卻舒適自在的用餐場景，來到這裡必吃的當然就是爐烤鯛魚和蒜泥鮮蚵，這二道都是蠻推薦的。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

爐烤鯛魚300元

這道可以說是全場焦點，整條鯛魚以錫箔紙包覆炭烤，保留魚肉的水分與香氣。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

打開錫箔的瞬間，蒸氣帶著淡淡薑香與豆鼓香撲面而來，魚皮微焦，魚肉仍保持濕潤細緻。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

特製的醬汁與薑絲提味，鹹中帶甘、香氣迷人。每一口魚肉都鮮甜滑嫩，沒有什麼腥味，

最令人驚喜的是魚腹那一層膠質，Q彈又入味，搭白飯絕配。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

蒜泥鮮蚵130元

鮮蚵份量十足，鋪在生菜與薑絲上，一上桌就能聞到濃郁蒜香，蚵仔飽滿圓潤，入口先是蒜香強烈，緊接著是蚵仔的海味的滑順口感。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

搭配薑絲一起入口，既能去腥又多了清爽層次，蚵仔的個頭也很大，吃起來很過癮。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

五味小卷140元

新鮮小卷燙得恰到好處，保留彈牙口感，搭配老闆特調的五味醬一起吃剛剛好，配著醬汁吃更顯鮮甜。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

烤生蠔100元

看到有烤生蠔覺得很想試試，但是這生蠔沒有先刷洗過，不像我們平時摸到的生蠔比較乾淨，這裡的摸到很髒又黑，我不太習慣…

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

外殼烤得焦黑微裂，一口咬下海味爆汁，相較起來以後還是點蒜泥鮮蚵就好，份量多一些。

桃園八德興仁花園夜市｜漁の鱻海鮮砂鍋料理

如果你也喜歡海鮮、喜歡那種現烤現吃的熱氣與香氣，那麼來一趟興仁花園夜市時，不妨可以試試這間可以坐下來休息用餐的「漁の鱻海鮮砂鍋料理」，沒有高檔裝潢，卻能讓人吃到海鮮最原始的鮮甜，這就是夜市的魅力，簡單、真實、讓人記得的小吃美食。

漁の鱻海鮮砂鍋料理

地址： 334桃園市八德區長興路46號(八德興仁花園夜市/攤位（D27~30，E27~30）)

電話號碼： 0933 151 607

營業時間：星期二、五六日17:00~01:00

FB

文章來源：VIVIYU小世界