八德警攜手銀行演練防搶應變 守護民眾財產安全

八德警攜手銀行演練防搶應變。





農曆年關將近，民眾提領現鈔需求明顯增加，金融機構面臨的治安風險亦隨之升高。為強化金融機構第一線人員於突發搶案或高風險情境下之自我保護能力，建立正確通報觀念，並提升警銀雙方於事件發生時的銜接效率與應變默契。桃園警方特別與兆豐銀行八德分行合作辦理演練。

兆豐銀行八德分行位於桃園市八德區主要幹道旁，鄰近商圈、市場及住宅密集區，周邊車流、人流頻繁，平日即有大量民眾洽公，年節前後更是現鈔提領熱點，本次演練模擬歹徒持槍闖入銀行搶奪現金情境，由行員依照標準作業程序進行分工應處。

廣告 廣告

八德警攜手銀行演練防搶應變。

警方接獲通報後迅速派遣警力趕赴現場，完成封鎖、控制及犯嫌圍捕等程序，過程逼真確實，不僅強化行員臨場應變能力，也讓警方更熟悉現地環境，有助於提升實際案件處置效率，藉由實地操演全面檢視應變流程。

八德分局長鄭文銘表示，年關前後是治安維護的關鍵期，特別提醒市民，有提領大額現金時應提高警覺，避免單獨攜帶鉅款，必要時可請警方協助護鈔；平時留意陌生來電及投資訊息，切勿輕信「假檢警」、「高獲利投資」等詐騙話術；治安維護需仰賴警民、警銀共同合作，八德分局將持續加強轄內各大金融機構、金銀珠寶業與銀行的巡邏與守望勤務，全力守護市民財產安全，讓民眾安心過好年。

八德警攜手銀行演練防搶應變。

更多新聞推薦

● 社宅推動進度議題 內政部國土署：未來聚焦北北桃中