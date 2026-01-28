八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網

為強化便利商店防詐意識，提升第一線員工攔阻詐騙知識技能，桃園市八德警分局今(28)日上午10時，在轄內知名超商舉辦防詐宣講，教授超商夥伴們在察覺可疑情況時，能積極辨識並主動通報警方，即時啟動聯防通報，讓超商成為防堵詐騙的重要防線。

八德警方目前已於轄內各超商建構超商人員簡訊報案系統。圖：警方提供

詐騙手法推陳出新，對民眾財產造成嚴重威脅，各大超商第一線的發覺通報，加上警方即時聯防通報機制，已成為防堵民眾遭詐騙的重要防線，此次防詐宣講由八德分局長鄭文銘親自對40位超商店長教授，藉由實際案例及如何發掘、觀察、通報，讓每位店長成為種子教官，回到各分店當訓練轉授者，將攔阻詐騙知識技能向下扎根，鄭文銘說，詐騙集團利用超商分佈廣、24小時營業、ATM密度高的特性進行提款，民眾辛苦積蓄常在一夕之間被車手領光，店員是第一線接觸者，「多看一眼」能有效嚇阻犯罪，甚至直接協助逮捕ATM提領車手，警方與便利商店建立的「超商安全防護網」，透過建構之LINE群組及QR Code簡訊報案，迅速通報警方到場處置，期能降低提領車手犯罪率。

廣告 廣告

八德警方目前已於轄內各超商建構超商人員簡訊報案系統，藉由系統的安全性與保密性，鼓勵超商店員使用，如有抓到現行犯，報案傳訊可作為檢舉獎金之依據，警方亦呼籲民眾若接獲可疑電話、訊息或遭要求匯款，務必提高警覺，可撥打165或110報案專線，即時求證，也可在「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙趨勢及防詐資訊，守護財產安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中壢火燒貨車！車斗內「廢棄物」突燃燒 濃黑煙竄天

壢警實習生立大功！婦人機捷A22站內突癱軟 她主動伸援揪感心