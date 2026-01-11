八德 瑞豐國小淹水噩夢 6月可終結

桃園市八德區瑞豐國小校齡45年，因長期排水條件不足，每逢豪雨即淹，影響教學環境與師生安全。教育局日前核定近1300萬元，將辦理校園排水系統暨教學區中庭整修工程，預計今年初發包、6月完工，多年積弊可望獲得改善。

教育局指出，瑞豐國小位於都市計畫外，周邊公共排水系統尚未完善，加上校舍歷經多期興建，既有暗溝排水不良，現存水溝寬度與深度不足，且設計不佳，遇到強降雨時常因排水宣洩不及，甚至發生回淹情形，導致校園多處積水，對教學與通行安全造成影響。校方於民國112年即辦理「校園排水改善可行性評估」，但整體改善經費龐大，改以最急迫項目分期施作。

廣告 廣告

教育局說明，114年4月已核定「校園排水系統暨教學區中庭整修工程」先期作業費，校方同年5月28日完成設計及監造單位徵選作業，12月再核定總工程經費近1300萬元，後續將依期程推動工程發包與施工。

國民黨市議員楊朝偉表示，瑞豐國小一遇雨就淹水，並非短期問題，而是存在40多年的老問題，該校甚至是桃園少數一樓教室長期設置擋水板上課的校園，只要外面下大雨，教室內就可能滲水，學習環境惡劣。

楊朝偉指出，過去已多次在議會質詢要求市府正視改善需求，市長張善政也曾公開承諾處理。後續教育局先核定經費辦理先期規畫作業，並嘗試向中央爭取補助，但因整體經費龐大未獲核定，所幸在反覆質詢與協調爭取下，市府終拍板核定約1300萬元改善經費，瑞豐國小排水系統及教學區中庭整體改善正式啟動。