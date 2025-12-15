八成居民低收戶或移工 北市「最髒國宅」都更將啟動

生活中心／綜合報導

很難想像，位在台北市精華地段的大安區，一棟"信維整宅"，被網友形容是"最髒國宅"，因為大樓的樓梯間，時常堆滿垃圾，住家門口更是放滿雜物，加上管線複雜老舊，時不時就漏水，讓不少住戶都很擔憂居住安全，如今卡關多年的都更，終於有進展，超過九成人同意。

滿滿垃圾堆積在樓梯轉角，甚至還有家具、櫥櫃等等，有網友拍下照片PO上網，說是最髒的國宅，讓人更意外的是，它就位在台北市大安區的精華地段，還被稱為"台北版的九龍城寨"。

民視記者林詠琪說：「實際走訪可以看到大樓老舊斑駁，而往上一看天花板很多都掉落了，而且可以發現管線相當複雜，不過這裡其實屬於非常好的地段，就位在台北市的大安區，你可以看到距離台北101，其實不到兩公里而已。」

外頭都是高樓豪宅，形成強烈對比，裡頭居住空間狹小，每戶只有6到8坪，沿著回字型的走廊繞一圈，家戶門前都堆放許多雜物，管線老舊時常漏水，針對樓梯間的垃圾堆積，住戶說，會有人整理、分類。

住戶說：「因為沒有地方可以放置垃圾，所以住戶就暫時放在樓梯，但是我們每天都有人清，會在垃圾車來之前清乾淨，我們回收也都有分類，並不是說都沒有人整理。」

大樓管理員林永年說：「八成都是出租，大部分都是低收入戶，移工或是外配，（以前）信義路一路過來，這一棟大樓算是最高級的，在50年前，（當時）因為把它分配多出去了嘛，所以把一二樓的房間，都變成縮小一半，他們會閣樓的方式蓋起來。」

信維整宅在1971年落成，當年政府為了安置中國政治移民、與北上工作的經濟移民所興建，約有490戶，樓高六層，1、2樓是店家，3到6樓是住家，地下室原本還有傳統市場，如今繁華不再，安全成了最大隱憂。

住戶說：「就有時候地震，那邊漏水這邊漏水啊，等都更啊。」

等了好多年的都更，終於有眉目，台北住都中心提供的模擬選配方案，在今年11月底，達九成以上所有權同意，市府會啟動後續的行政作業，協助完成都更。

