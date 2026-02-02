「八成會贏！」黃志雄曝新北市長選戰策略

2026年新北市長選戰，民進黨派出立委蘇巧慧，國民黨人選仍待定。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，蘇巧慧「對國民黨來講是極大挑戰」，但對新北維持藍天仍有80分以上的信心指數；他也透露，預計年後與民眾黨進行協調，在3月底前要決定

國民黨新北市黨部主委黃志雄。（圖／中天新聞）

黃志雄今天接受廣播節目訪問時表示，國民黨在新北執政20幾年，即使做了很多建設，仍可能被民眾用放大鏡檢視。他指出，過去民進黨多半因找不到人選新北、採用徵召方式，候選人多半沒有地緣關係，造成民進黨在新北攻城掠地的困難。但蘇巧慧相較於歷屆民進黨在新北提出的候選人來說，算是強的候選人，因為她年輕、又選過樹三地區三屆立委，父親蘇貞昌更是在新北市深耕非常久，知道人脈、資源在哪。

儘管面臨挑戰，黃志雄仍認為國民黨在新北多屆以來執政所造成的選民結構，以及歷屆市長在新北的地方建設、扎根，讓他信心滿滿認為「有80分以上」，強調繼續執政的機率是有的。

針對外界傳聞侯友宜和李四川有「侯李心結」，黃志雄回應「我認為完全沒有，這兩位我都非常熟悉，這兩位本身就是做事情的人」。他指出，侯友宜也不是很熱衷選舉的個性，過去對於選舉的態度就是「我是來做事情的,花這麼多時間在弄選舉覺得這樣並不好」，認為侯和李兩個人「有異曲同工之妙、有點雷同」。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

對於外界關注「藍白合」，但藍營新北市長參選人至今未定，白營則已率先成立競選總部。黃志雄表示「不樂見三腳督」，希望2026合作好默契，2028才能更加共同努力、下架民進黨，直言「沒有2026，就沒有2028」。

黃志雄說，白營希望3月底前跟藍營協調，藍營也依照這樣大方向，雙方節奏一致，但因為藍營人選未定，認為還不到正式啟動協調的時候，應該要過年完後才正式展開，預計是2月底，並且在3月底前要決定，「雙方默契有持續展現，但具體現階段還沒有，但雙方有些默契」。

侯友宜。（圖／中天新聞）

至於如何遵循「藍白共推」的默契，推出所謂的「最強候選人」，黃志雄表示，不排除任何可能，民調一定必須拿出來討論，但是否最後就照民調為最終協調結果，因為兩邊一定會各自有想法，如何取得最大公約數往前推，就是最後目標清楚，合者贏，不合者雙方都很辛苦。

