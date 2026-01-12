八成一氧化碳中毒在冬季！陽台裝窗、曬衣恐成「隱形毒氣室」

寒流接連來襲，高雄市連續發生兩起驚險的一氧化碳中毒事故讓8人送醫；不少民眾以為將熱水器裝在陽台就安全無虞，卻忽略了「通風」才是活命關鍵，高雄市消防局警告，許多家庭習慣在陽台加裝窗戶，或是晾曬大量衣物、堆放雜物，這些舉動在冬日低溫、門窗緊閉時，會讓陽台瞬間變成密閉毒氣室，造成遺憾。

高市3天內發生2起居家一氧化碳中毒案件，而根據內政部消防署統計，民國109年至113年間，全台高達8成的類似案件都集中在12月到隔年2月；這段期間被視為「一氧化碳預防季」，主因就是低溫讓民眾不自覺關緊門窗，加上熱水器安裝不當，導致燃燒不完全的一氧化碳回流室內。

消防局實地訪查發現，許多舊大樓住戶將原本應裝在室外的「屋外式熱水器（RF型）」裝在加窗陽台，卻沒加裝強制排氣管。更危險的是，陽台層層疊疊的晾曬衣物會阻礙空氣對流，即便窗戶留有縫隙，一氧化碳仍可能積聚。

高市3天內發生2起居家一氧化碳中毒案件，消防局特別提醒市民，安裝使用熱水器5要訣。（圖／高市消）

為了保命，消防局提出安裝「五要」原則。除了選購CNS合格標示的品牌，最重要的是「依通風條件選型」，若陽台有加裝窗戶或採光罩，必須安裝「強制排氣型」。此外，必須由合格技術士施工並張貼標籤，且定期檢修。

消防局特別提醒，一氧化碳無色無味，若洗澡或烹飪時感到頭暈、頭痛、噁心甚至想吐，極可能是一氧化碳中毒的前兆，此時應立即停止使用瓦斯、推開所有門窗並迅速撤往戶外，若身體持續不適，請第一時間撥打119求救，別讓「隱形殺手」有機可乘。

