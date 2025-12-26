八斗子促參案簽約 基市府：打造全台最大遊艇碼頭

（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆市政府今天與亞果遊艇集團完成「八斗子遊艇泊區促參案」簽約暨啟動儀式，宣告未來將在八斗子打造全台最大國際級遊艇碼頭，將提供300多個遊艇泊位，並興建商場與飯店等設施。

這項促參案簽約儀式，今天於基隆市政府舉行，由基隆市長謝國樑、亞果遊艇集團董事長侯佑霖代表簽署，財政部國有財產署署長曾國基與多位民代也在場見證。

基隆八斗子遊艇港招商案，5月由亞果遊艇集團取得最優申請人，基隆市府與亞果遊艇集團簽約後，預計今年底完成點交，逐步興建水域遊艇碼頭等設施，預估5年完成陸域的商場等建設。

謝國樑表示，此案是基隆市產業發展史上的重要里程碑，亞果遊艇集團初期投資金額預計超過新台幣20億元，將在八斗子規劃興建約200個房間的旅館及約3000坪商場空間，預期可創造超過500個就業機會，希望能夠早日完成，共同帶動基隆與東北角的觀光產業。

財政部國有財產署署長曾國基表示，台灣北部長期缺乏具多功能定位的休閒遊艇港，基隆過往以碧砂漁港為遊艇據點，如今八斗子遊艇碼頭的規模與定位更上一層樓。感謝亞果遊艇集團投入，期待未來八斗子遊艇碼頭能串聯東北角觀光區，帶動全台港口網絡發展，創造觀光經濟效益。

亞果遊艇董事長侯佑霖說，完成與基隆市府的簽約後，亞果「從南到北」的遊艇營運與海洋休憩產業鏈將更加完整，船主可輕易自本島或澎湖航行至基隆。

主責這項開發案的「亞碁海洋股份有限公司」說明，屆時將規劃300多個遊艇泊位，其中包含180多席水域泊位與150席乾式碼頭，也將建置船艇維修設施。

基隆市府產業發展處長蔡馥嚀表示，期待透過八斗子遊艇碼頭的啟動，串聯基隆區漁會、國立台灣海洋大學及北海岸觀光廊帶，逐步形成完整的海洋產業生態系，未來不僅可促進漁業轉型、推動海洋教育與研究，更可帶動餐飲、旅宿、交通、建設及服務業整體成長，將基隆豐富的海洋資源轉化為具體的城市動能。（編輯：林恕暉）1141226