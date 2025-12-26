八斗子遊艇泊區促參案簽約

八斗子遊艇泊區促參案由市長謝國樑（左）、亞果遊艇集團董事長侯佑霖（右）代表完成簽約。（市府提供）

市府二十六日與亞果遊艇集團完成「八斗子遊艇泊區促參案」簽約暨啟動儀式，宣告全台規模最大的國際級遊艇碼頭建設正式展開。市長謝國樑表示，此案象徵基隆邁向國際化、深化海洋產業經濟的關鍵一步，市府將攜手中央與民間夥伴共同推動海洋產業升級與城市轉型。

謝國樑表示，八斗子遊艇泊區促參案是基隆產業發展史上的重要里程碑，全案採ＲＯＴ與ＢＯＴ混合模式推動，初期投資金額預計超過二十億元，將規劃興建約二百間房源之旅館及約三千坪商場空間，預期可創造超過五百個就業機會。

謝國樑指出，八斗子遊艇碼頭並非僅服務少數遊艇或船主，而是結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地，未來港區將以「親海、親民、共享」為核心理念，打造開放式公共空間，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景，成為日常生活中可輕鬆走進的海洋場域，帶動基隆城市轉型與產業升級。

亞果集團董事長侯佑霖表示，八斗子遊艇碼頭可謂亞果串聯高雄、台南、澎湖、台中、台北、基隆等六大主要港口的重要節點，完善西海岸藍色公路的最後一塊拼圖；隨著國際級碼頭設施與服務逐步到位，將有助於推動台灣遊艇與帆船風氣發展。亞果也將持續規劃客製化海上旅遊與國際級海洋賽事，包含環島帆船航線賽事，讓世界看見台灣獨特而美麗的海洋文化。

產發處長蔡馥嚀表示，市府期待透過八斗子遊艇碼頭的啟動，串聯區漁會、海洋大學及北海岸觀光廊帶，逐步形成完整的海洋產業生態系。未來不僅可促進漁業轉型、推動海洋教育與研究，更可帶動餐飲、旅宿、交通、建設及服務業整體成長，將基隆豐富的海洋資源轉化為具體的城市動能。