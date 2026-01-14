八斗子遊艇泊區 預計5年完工營運

亞果遊艇集團基隆八斗子碼頭模擬圖

基隆市政府去年12月26日與亞果遊艇集團完成「八斗子遊艇泊區促參案」簽約暨啟動儀式，宣告全台規模最大的國際級遊艇碼頭建設正式展開。亞果認為隨著八斗子ROT與BOT案塵埃落定，該集團會將這座北臺灣極具潛力的海港，打造成亞洲級的海洋生活基地。

亞果總經理王昱茗在一項專訪中揭示這座新碼頭的藍圖與遠景時指出，基隆八斗子碼頭象徵亞果全臺碼頭布局的「北端錨點」。八斗子不僅是連結日本沖繩、石垣島、宮古島等東南亞航線的重要節點，更是北臺灣極具潛力的遊艇港口。

王昱茗說明，目前八斗子已有125席泊位，未來將擴增至186席，為國內外遊艇提供進出便利，構築一條從澎湖、安平、高雄、臺中、臺北直達基隆八斗子的藍色生活廊道。八斗子遊艇泊區所有碼頭皆依國際標準建造，如：增設內外消防擋浪提，提升抗颱風能力，引進消防水電樁與國際級污水抽取設備並全面導入「金錨認證」制度，分級落實設施安全服務與永續指標。

未來八斗子遊艇泊區不只是碼頭，而是全方位的「海洋生活基地」，亞果將打造一個融合休閒旅館教育維修與商業的生活場域。船主從靠港休憩、補給、到旅遊出航，都能在八斗子完成一站式體驗。

王昱茗表示，八斗子遊艇泊區預計五年內全面完工並啟動營運。初期將先建制北側泊區，供船主使用，在進行南側老舊設施的更新升級。2026年起八斗子將成為北臺灣第一座符合國際標準的碼頭，啟動新一波海上觀光與城市轉型動能。

市長謝國樑在去年的簽約儀式中也表示，八斗子遊艇泊區促參案是基隆市產業發展史上的重要里程碑，此案採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過20億元，將規劃興建約200間房源之旅館及約3000坪商場空間，預期可創造超過500個就業機會。

謝國樑強調，未來港區將以「親海、親民、共享」為核心理念，打造開放式公共空間，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景，成為日常生活中可輕鬆走進的海洋場域，進而帶動基隆城市轉型與產業升級。