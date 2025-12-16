八方園百年三合院飄客家美食香 功夫料理奪客家星級美食推薦6星

「八方園」是擁有客家百年三合院景觀的特色餐廳，讓人享美食又能感受家的味道。(記者周幸叡攝)

〔記者周幸叡／台北報導〕走進位於桃園楊梅區的百年三合院景觀客家餐廳「八方園」，讓人眼睛一亮的，不只是優美庭園景觀、充滿古樸之美的三合院建築，還有借景埤塘綠意水色的特色咖啡廳……第2代老闆黃帥欽說，他希望結合客家老菜、老茶和咖啡，帶給大家一個有家的感覺的特色客家餐廳。在他的帶領及所有員工的努力下，八方園剛獲得今年桃園市政府客家事務局首次舉辦的「桃園客家星級美食推薦」名單中，最高、同時也是惟一一家獲得的6星肯定。

八方園獲得「桃園客家星級美食推薦」6星肯定，此為推薦菜色之一「黑金菜脯全雞」。(記者周幸叡攝)

八方園的「八方燜鴨」獲得2位主廚祕密客張秋永與施俊守推薦。(記者周幸叡攝)

今年星級推薦由祕密客進行，邀請15位跨領域名人走訪桃園客家美食店家，品味各家料理後，每人推薦心目中最具亮點的5道菜色，經過推薦結果統計，最終共有46家店脫穎而出。其中，八方園百年三合院景觀客家餐廳以「黑金菜脯全雞」、「八方燜鴨」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」等5道料理，分別獲得6位名人強力推薦，榮獲6星餐廳肯定。其中，美食專家費奇認為黑金菜脯全雞以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜；樂天女孩邱澄甯(小紫)盛讚竹筒蝦盅鮮甜彈牙、香氣四溢，以竹筒烹煮極具特色；美食達人高靜玉指出客家封菜入口即化、鹹香濃郁，是最令人懷念的經典風味；美食旅遊作家吳鳳形容梅干扣肉香軟入味，展現客家料理的經典靈魂；張秋永主廚與施俊守主廚則一致稱許八方燜鴨外表完整、肉質鮮嫩，火候掌控極具功力，為餐桌上最具記憶點的佳肴。

八方園「客家封菜」用冬瓜與高麗菜，以雞油封菜。(記者周幸叡攝)

八方園的芋頭甜點「八方雀巢」，上面還有點綴蛋白與火腿結合的配料，好看又好吃。(記者周幸叡攝)

八方園營業30年來，受到許多企業家、藝人喜愛，此次獲得6星最高肯定，老闆黃帥欽開心之餘，也流露出對自家料理的自信，他表示，「黑金菜脯全雞」加入40年、20年及10年等3種年代的菜脯燉煮5小時，湯頭鮮美；「八方燜鴨」以麻油燉煮5小時，非常費工；燜煮蔬菜的「客家封菜」，外觀清新怡人，吃來也清淡爽口……當然，不只獲得推薦的菜色，其他像傳統客家小炒、燉牛肉、芋頭甜點「八方雀巢」等，也是店裡的好料。為了讓客人都能吃到這些料理，黃帥欽前幾年開始採用「合菜」方式出菜，從大圓桌的10人桌菜到小方桌的4人桌菜組合等，每種桌菜都可吃到八方園的拿手菜。健談又喜歡交朋友的黃帥欽，也歡迎大家前來品嘗客家菜、人手一杯園內咖啡流連百年三合院景觀，感受從美食到美景的客家迷人風味。

桃園市政府客家事務局局長范姜泰基(右)今日特別前往八方園，致贈客家星級美食推薦6星立牌與獎狀給老闆黃帥欽。 (記者周幸叡攝)

桃園市政府客家事務局局長范姜泰基今(16)日特別前往八方園，致贈客家星級美食推薦6星立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜、風味創新與文化推廣的深厚實力。客家局表示，今年客家美食星級推薦活動，旨在協助民眾快速找到桃園在地值得一訪的美味店家，完整推薦名單可至「桃園客家旅行網」中的「桃園客家美食餐廳網 」「最新消息」查詢。

