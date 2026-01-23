外埔區聯合物資發放活動，弱勢家庭獲得滿滿的生活用品，場面透著濃濃溫馨。（記者陳榮昌攝）

臺中市外埔區公所為讓弱勢家庭溫馨過好年，特別集結了長期深耕地方的外埔福慧禪寺，以及協羽機材工業（股）公司、亞邦科技、連線科技等熱心企業，於二十三日上午九時，在公所前廣場盛大舉辦「八方送暖 福滿外埔—外埔區聯合物資發放活動」場面十溫馨。代區長鄭進來表示；這次活動預計關懷轄內低收入戶共 212戶，將溫暖的社會資源直接送到鄉親手中。

活動由外埔代區長鄭進來主持，民政局吳世瑋局長代表盧秀燕市長親臨致意，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、蔡其昌，市議員施志昌、李文傑、楊啟邦、與各里里長皆出席共襄盛舉。現場工作人員親切引導受惠家庭，場面熱絡溫馨，讓冬日的微風中透著滿滿的暖意。。鄭區長表示，希望透過此次活動拋磚引玉，帶動更多社會資源投入關懷弱勢族群，讓這份愛心能在外埔區持續傳遞、永不降溫。

吳局長致詞時表示：「感謝外埔福慧禪寺及各善心企業多年來與公所緊密合作，讓弱勢民眾在年前能感受到社會的濃厚情誼。市長特別交代要將關懷落實到基層，並預祝市民朋友們在新的一年大展鴻圖、心想事成。」江副院長指出，每次來到外埔，都能感受到在地鄉親厚實的情誼。這場活動不僅僅是發放物資，更是一場溫暖的集結。感謝福慧禪寺與在地企業多年來的無私付出，這種『守望相助』的精神是社會安定的基石。在寒流來襲、年關將近之際，我們透過一份物資、一件保暖衣，把關懷直接送到有需要的鄉親手中，讓大家都能安心、暖心地迎接新年。

鄭代理區長感性表示：「我剛到外埔服務，就深深被在地企業與福慧禪寺的凝聚力所感動。40年的堅持不是一件容易的事，特別是協羽機材、亞邦科技、連線科技等公司，雖然面對環境挑戰，仍不遺餘力回饋鄉里，展現強大的企業社會責任。