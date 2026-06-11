八方雲集去年賺逾一股本 配發12元股利創新高

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CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（11）日召開2026年股東常會，通過2025年度財報及盈餘分配案。2025年合併營收87.91億元，年增9.51%；歸屬母公司稅後淨利8.56億元，年增42.19%；每股稅後盈餘（EPS）12.84元，年增41.88%，營收、獲利及EPS均創上市以來新高。

股東會同步通過每股配發12元股利，包括現金股利11.5元及股票股利0.5元。其中股票股利為上市後首度發放，整體配發率達93.5%，創歷史新高。公司表示，希望透過穩定回饋機制，與股東共享企業成長成果。

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八方雲集集團董事長林欣怡表示，2025年是集團海內外擴張與獲利成長成果最顯著的一年。EPS增幅達41.88%，遠高於營收增幅9.51%，顯示規模經濟效益持續發酵，帶動整體營運效率與獲利能力同步提升。

台灣市場方面，八方雲集全年淨增21家門市，梁社漢排骨淨增20家門市，兩大品牌持續擴張。受惠新品推陳出新與產品組合優化，八方雲集同店營收及來客數均成長10%，梁社漢排骨同店營收也成長6%，展現品牌穩健成長動能。

海外市場方面，截至2025年底，集團已在美國開設13家門市，海外布局逐漸展現成果。公司指出，美國市場營運規模已逐步成形，對集團合併營收及獲利貢獻日益提升，成為未來重要成長引擎。

此次股東會也完成董事改選。林明哲董事及張瑞蓮董事任期屆滿退休，由富御投資法人代表邱忻怡接任董事。邱忻怡曾任八方雲集財務長，熟悉集團財務及營運發展，未來將進一步強化公司治理與決策專業。

展望2026年，八方雲集首季EPS達3.56元，創上市以來單季新高；累計前5月合併營收38.2億元，年增6.56%，同樣改寫歷年同期新高紀錄，顯示去年強勁的成長動能持續延續。

八方雲集表示，今年將持續推動三大核心策略。首先，台灣市場將持續執行汰弱留強與優質展店策略，目標全年淨增30家門市，優先提升單店獲利能力與營運品質。

其次，美國市場將同步拓展加州、德州及亞利桑那州，目前已開設16家門市，預計全年總店數突破20家。其中德州已有3家門市進入簽約階段，海外布局持續加速推進。

此外，八方雲集也將深化多元銷售通路發展，持續擴大與家樂福、momo等平台合作，強化線上線下整合銷售布局，為股東、消費者及員工創造長期價值。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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