八方雲集嘉義大雅店遭投訴有米奇！衛生局稽查揪多項缺失

有民眾在臉書社團反映八方雲集嘉義大雅店有老鼠出沒，嘉義市衛生局1月5日派員前往稽查，雖未發現老鼠，但查獲冰箱底部有掉落物未清理、部分食品容器具髒污及未離地分類存放、地板不潔等衛生缺失。

有民眾在臉書社團反映八方雲集嘉義大雅店有老鼠出沒，嘉義市衛生局1月5日派員前往稽查。（圖／嘉義市衛生局）

有民眾在臉書社團「嘉義綠豆大小事」中發文表示，「八方雲集嘉義大雅店如果林聰明沙鍋魚頭要花停業一週來整頓衛生，不曉得該店要花多久來清理店內的米老鼠。」此發文引發關注，嘉義市衛生局隨即派員前往稽查。

嘉義市衛生局1月5日派員前往八方雲集嘉義大雅店稽查，店家門外張貼進行消毒告示未營業。衛生局稽查人員入場稽查後，場內未發現老鼠，但發現冰箱底部有掉落物未清理、部分食品容器具髒污及未離地分類存放、地板不潔等衛生缺失。

嘉義市衛生局1月5日派員前往八方雲集嘉義大雅店稽查，店家門外張貼進行消毒告示未營業。（圖／嘉義市衛生局）

嘉義市衛生局表示，該店違反「食品良好衛生規範準則」，已依據食安法第8條第1項規定，請店家限期改正，將擇日進行複查。

