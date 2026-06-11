八方雲集完成董事改選 2大元老功成身退

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（中央社記者江明晏台北11日電）八方雲集今天召開股東會，完成董事改選，2名元老級主管、副董事長林明哲及曾任總經理的資深董事張瑞蓮任期屆滿退休；曾任財務長的邱忻怡接任法人代表董事，在第二代接班人、現任董事長林欣怡帶領下，八方雲集世代交棒再進一步。

連鎖餐飲集團八方雲集今天召開2026年股東常會，會中通過2025年度財務報告與盈餘分配案。2025年全年合併營收新台幣87.91億元，年增9.51%；歸屬母公司稅後淨利8.56億元，年增42.18%，每股盈餘（EPS）12.84元，年增41.88%，營收、淨利、EPS共3項指標均創集團上市以來新高。

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八方雲集股東會通過全年配發股利12元，其中包含現金股利每股11.5元及股票股利每股0.5元，為集團上市以來首次配發股票股利，合計全年配發率達93.5%。

八方雲集集團董事長林欣怡表示，2025年是集團海內外規模擴張與獲利品質雙軌並進、成效最為顯著的一年，EPS年增41.88%，遠高於同期營收年增9.51%，是規模經濟獲利發揮的印證。

台灣市場方面，她表示，八方雲集品牌全年淨增21家門市、梁社漢排骨品牌淨增20家門市，2大主力品牌同步擴張成長，同店營收及來客數成長率雙雙達10%，梁社漢排骨同店成長率6%；美國市場方面，截至去年止，已於美國完成13家門市開設。

此次股東常會同時完成董事改選，2大元老級主管「功成身退」，副董事長林明哲，以及曾任八方雲集總經理的資深董事張瑞蓮任期屆滿退休，富御投資股份有限公司法人代表更換為董事邱忻怡，邱忻怡曾任八方雲集財務長，接任法人代表董事後，預期將能強化集團管理決策與財務治理的深度。

展望2026年全年，八方雲集表示，首季EPS達3.56元，寫集團上市以來單季EPS歷史新高，累計前5月合併營收38.2億元，年增6.56%，同樣刷新歷年同期新高紀錄，台灣持續落實汰弱留強展店策略，目標全年淨增30家；其二，美國市場加州、德州、亞利桑那州三軌併進，預計全年總店數超過20家，其中德州已有3家門市準備進入簽約階段。（編輯：潘羿菁）1150611