八方雲集明年美國店數拚20家 瞄準台商科技聚落

（中央社記者江明晏台北19日電）八方雲集積極拓展美國版圖，站穩加州市場，第13家門市已在矽谷灣區開幕，德州正建置中央工廠，2026年加州、德州與亞利桑那州共有7家門市租約簽訂，推升美國店數至20家，瞄準台商聚落帶動的台式餐飲需求。

連鎖餐飲品牌八方雲集今天舉行法人說明會，累計前11月營收新台幣80.21億元，年成長10.11%，展現「聚焦品牌綜效」與「推進海內外展店」的成效，美國德州首家門市預計2026年4月營運，將採用全新快餐營業型態，加速美國市場擴張腳步；台灣市場則持續展店、推動數位轉型、並首度跨足消費品通路，開拓新成長曲線。

廣告 廣告

八方雲集董事長林欣怡表示，今年前3季八方雲集繳出營收、獲利雙創新高的成績，前3季累計稅後淨利6.23億元，已超越2024年全年獲利，第4季延續強勁動能，11月在北加首店開幕助攻下，營收再創新高，加州整體已達成單月獲利目標。

截至11月底，八方雲集全球總店數達1389家，其中八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨增加19家

針對美國市場，八方雲集指出，加州市場持續穩健成長，第13家門市已於11月中旬在北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉開幕，排隊人潮不斷，德州市場布局持續推進，工廠建置工程穩步進行中，將採用全新快餐營業型態，優化點餐、備餐、取餐動線，更貼近美國消費者的餐飲使用行為，集團已完成2026年加州、德州與亞利桑那州共7家門市的租約簽訂。

八方雲集表示，亞利桑那州受惠於台積電進駐鳳凰城帶動台商科技聚落形成，加上德州達拉斯近年科技產業蓬勃發展，形成台商科技廊道，對台式餐飲需求強勁，加州、德州與亞利桑那州3州並進策略明確，將帶動品牌在美國市場快速成長並持續累積可複製的展店成功經驗。

八方雲集指出，集團明年台灣目標展店30家，今年首度跨足消費品通路，將牛肉麵產品於momo購物網販售，並即將完成家樂福通路上架，香港目前持穩78家門市，除美國積極布局外，集團仍持續評估東南亞、東北亞、中東及歐洲等潛力市場，拓展國際版圖。（編輯：黃國倫）1141219