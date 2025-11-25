八方雲集鍋貼有色階表 4大等級曝光 一票人最愛「勉強可接受」

鍋貼是民眾喜愛的美食，煎得金黃酥脆的底部，是整個鍋貼的靈魂。提到鍋貼，不少人首先想到的就是連鎖店八方雲集，不過很多人不知道八方雲集有「色階表」，分成「不熟、標準熟度、勉強可接受、過焦」4種等級，貼文一出吸引10萬人朝聖，不少人大呼勉強可接受的等級才是最好吃的。

一名網友在社群平台Threads發文，表示在八方雲集店裡看到一張「鍋貼色階表」，相當驚奇。從圖片上可以看到，鍋貼底部顏色分成4等級，最左邊是顏色偏白的「不熟」等級，被列為嚴禁出售；中間帶著金黃的餃皮是「標準熟度」；再來是金黃帶點焦色，屬「勉強可接受」等級；最右邊則為偏黑的「過焦」等級，也嚴禁出售給客人。

貼文吸引10萬人按讚朝聖，網友笑說「勉強可接受那個比較好吃耶」、「看到這篇貼文，餓到跑來吃，結果吃到嚴禁出售」、「很常拿到偏向勉強可接受，但這也是我最愛的」、「原來我前幾天吃到的是不熟」、「原來還可以這樣，讓新手知道，好厲害的SOP」。

不過也有前員工留言表示，外觀偏白的鍋貼是有熟的，「拿到白的沒有什麼好爭議，就是計時器剛響，趕快出鍋出餐給客人，其實是有熟的；至於焦黑的，純粹是店家沒良心。」

還有家裡開八方雲集的業者透露，其實左邊4個大部分都是熟的可以賣，右1、右2一般都是直接丟掉，右3有時會把焦的刮掉賣，並認為最棒的鍋貼是右3到右6。

