八方雲集鍋貼有「色階表」！4等級曝光 十萬人驚呆喊：最愛勉強可接受

生活中心／黃韻璇報導

網友分享八方雲集鍋貼色階表。（圖／資料照）

想吃鍋貼、水餃，許多人第一個想到的店家就是「八方雲集」，由其是煎的金黃酥脆的鍋貼更是身受許多民眾的喜愛，但你知道八方雲集的鍋貼其實有「色階表」嗎？店內有明確的照片示意圖，將鍋貼顏色分成4個等級，若是太過焦黑，店家就不得販售。

日前有民眾在Threads發文分享八方雲集鍋貼「色階表」，驚呆10萬網友，從原PO曝光的照片中可以看到，八方雲集將鍋貼顏色分成4個等級，首先最淺色的代表還不熟「嚴禁出售」；接著金黃焦脆的就是標準熟度，也是平時顧客購買時最常見到的外觀；第三個色階的鍋貼則是顏色較深，不過仍寫著「勉強可接受」；最後是過焦的鍋貼，外皮已經呈現焦黑，這種情況店家嚴禁出售。

八方雲集鍋貼「色階表」曝光後，許多網友紛紛留言「看到這篇貼文被中間的餓到跑來吃，結果吃到嚴禁出售」、「原來我前幾天吃到的是不熟」、「可是勉強可接受那個比較好吃耶」、「所以色階表每家店都有對吧，下次去現場劃單時我就註明我要色階表的右3或右4謝謝」、「我喜歡勉強可接受」、「我下次知道要講：請把勉強可以接受的那些給我」。

也有業者、員工透露，「家裡是開八方的，其實左邊四個大部分都是有熟可以賣，右一二一般直接丟掉，三有的時候焦的刮掉照樣賣」、「拿到白的沒什麼好爭議的，就是計時器剛響趕快起來給你，但其實有熟；黑的就是純粹店家沒良心」。

