八方雲集鍋貼色階卡引熱議 網：「勉強可接受」是極品

一名網友分享八方雲集鍋貼的「色階卡」，從白色到金黃色微焦，最後變黑碳代表過焦嚴禁出售，有趣的圖表曝光後，立刻引發熱議。

不少人喜歡鍋貼表面金黃酥脆的口感。（示意圖／中天新聞）

網友在Threads發文表示「原來八方有鍋貼色階表」，只見原PO貼出一張圖，上面有鍋貼未熟和標準熟度，以及過熟的顏色，未熟時呈現全白，標準熟度則是大家平常熟悉的金黃色，而金黃色帶點微焦則在「勉強可接受」的範圍，最後是「過熟」煎成像炭一樣焦黑的鍋貼，若煎成此顏色是嚴禁出售的。

貼文曝光後，吸引10萬名網友按讚，許多網友也在底下留言、「看起來我家這邊的八方還是蠻專業的，每次吃鍋貼底部都有煎恰恰，不枉我每週至少吃一次」、「原來還可以這樣 讓新手知道 好厲害的sop」、「這是方便鍋貼們選粉底色號嗎」。

留言中，不少網友最喜歡此圖表的「勉強可接受」的鍋貼狀態，網友們紛紛留言「勉強可接受那個比較好吃耶」、「勉強可以接受才是極品」、「以前在八方做的時候，有時候會煎到勉強可接受，但客人蠻愛的，他們說喜歡有點脆的感覺」、「我喜歡勉強可接受度那個，只要打開盒子看到色澤長那樣我就開心了」。

