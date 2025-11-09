八方雲集「鍋貼色階圖」掀熱議！一票網看完哭了：怎麼都是非賣品。圖／翻攝自Threads

剛起鍋的鍋貼金黃酥脆，美好滋味讓人一口接著一口，其中「顏色」也能反映出美味程度。近日有網友分享一張「鍋貼色階圖」，顯示鍋貼顏色從淺至深各有不同意義，照片曝光引起網友熱議，也釣出大批苦主崩潰直呼「買到隱藏限量版」。

一名網友在Threads分享一張「八方雲集鍋貼色階圖」，內容可見官方對於鍋貼的品質有相當嚴格的規定，以鍋貼外皮狀態作為判斷基準，顏色過淺代表鍋貼還不熟，嚴禁出售，顏色過深，則是鍋貼已經過熟，同樣禁止販賣，唯有煎出漂亮的金黃色，才能被店家裝盒賣出。

廣告 廣告

八方雲集「鍋貼色階圖」掀熱議。圖／翻攝自Threads @njlin7

貼文曝光引起網友熱議，紛紛表示「新莊最頂鍋貼，煎起來都是脆底」、「原來我前幾天吃到的是不熟」、「我偶爾會吃到左三左四，原來是不行的喔」、「我怎麼都吃到左34而已」、「我喜歡吃從右邊數過來第四個」、「以後就會有一堆客人，拿著這張照片要指定熟度了」。

一名網友推薦「新莊最頂鍋貼」，金黃酥脆外皮讓人垂涎三尺。圖／翻攝自Threads @liu_ting_an

不少「苦主」也貼出過去購買鍋貼的經驗，紛紛哀嚎「這樣的借我傳給四Ｘ遊龍的店家看嗎」、「這算什麼」、「今天剛滑到晚餐就給我長這樣，我真的要發瘋」、「買到隱藏限量版 」、「怎麼都是非賣品」。

網友曬出自己買到的非賣品鍋貼。圖／翻攝自Threads @hao.11__

網友曬出自己買到的非賣品鍋貼。圖／翻攝自Threads @jiayun0320

網友曬出自己買到的非賣品鍋貼。圖／翻攝自Threads @charlie168pick

一名網友直呼自己買到「限量隱藏版」鍋貼。圖／翻攝自Threads @g9715741

對此，一名前員工也出面解釋，鍋貼顏色過白，就是店家在煎鍋的計時器剛響時就想起鍋，其實煎餃內餡有熟，「黑的就是純粹店家沒有良心」。



回到原文

更多鏡報報導

高雄惡女沒掛號闖診間還嗆「醫院缺錢」 醫師不忍了：終身拒診

74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼

他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸