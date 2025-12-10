八方雲集1加盟店停業 網友爆疑「皮蛋豆腐加柴魚片」

台北南港一間八方雲集加盟店於11月底突然停止營業，引發網友熱議。有網友說，停業原因可能與老闆娘在皮蛋豆腐中擅自添加柴魚片，遭總公司罰款5萬元有關。附近店家表示，雖然該店已停止營業，但老闆娘仍會在中午時段前來整理店面。此事件引發對連鎖加盟店產品標準化與加盟契約限制的討論，專家指出連鎖加盟業者通常不允許加盟主擅自更改產品內容，以確保品質一致性及避免食安風險。

八方雲集南港研究院店突然停業。（圖／TVBS）

位於台北南港研究院路上的八方雲集加盟店自11月底開始停止營業。附近店家透露，雖然店面目前未營業，但老闆娘這幾天中午時段仍會前來整理店面。由於該店過去顧客眾多，許多常客對此感到可惜。

在社群媒體上，有網友指出停業原因可能是老闆娘在皮蛋豆腐中擅自添加柴魚片，因而被總公司罰款5萬元，老闆娘因此氣憤而決定停止營業。附近民眾表示，加盟商必須依照總公司的要求經營，不能隨意更改。另有民眾指出，雖然有些清粥小菜的皮蛋豆腐會添加柴魚片，但有些顧客可能會介意這樣的改變。

有網友爆料停業的原因。（圖／翻攝我是南港人臉書）

實際走訪其他八方雲集門市購買皮蛋豆腐，確認原始配方確實沒有添加柴魚片。一位八方雲集其他加盟店員工表示，他們的皮蛋豆腐只會加蔥，不會添加柴魚片。這似乎不是八方雲集加盟店因更改食物內容而被罰款的首例。網友提及，台南一間八方雲集曾自製蒜頭辣椒醬油供顧客使用，後來也因被罰款而停止提供。

八方雲集的皮蛋豆腐沒有加柴魚片。（圖／TVBS）

查看該南港研究院店的Google評論，店家獲得3.5顆星評價，但也有顧客給予一星負評，抱怨店員服務態度不佳。對於此次事件，八方雲集總公司尚未做出回應。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞解釋，連鎖加盟都有明確的法律合約，主要是確保餐飲品質和口味的一致性，同時確保整個連鎖體系能夠永續經營，因此加盟店任意更改內容是不被允許的。連鎖業者也擔心，若加盟店擅自調配食材內容，一旦顧客食用後出現問題，總公司也必須承擔責任，造成困擾。

