八方雲集11個月營收破80億！明年再開30家 台灣味打進美國展店20間

連鎖餐飲品牌八方雲集國際股份有限公司(2753)今(19)日受邀出席法人說明會，董事長林欣怡說明，集團累計前11個月營收達80.21億元，較去年同期72.85億元成長10.11%，年增幅突破1成；台灣今年導入「八方點」數位服務全面升級，明年目標展店30家，美國明年擴至20家門市。

八方雲集11個月營收破80億！雙策略執行成效

八方雲集穩健執行「聚焦品牌綜效」與「推進海內外展店」兩大發展策略，一方面強化品牌力與產品組合、提升營運效率，另一方面積極拓展海內外據點、深化市場滲透。截至11月底，集團全球總店數達1,389家，其中八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨增加19家，展現規模效益與市場競爭力。

前三季累計稅後淨利達6.23億元，已超越2024年全年獲利表現，主因在於台灣市場經營體質已達「穩定成長+規模經濟」的成熟階段，隨著雙品牌門市網絡擴大、中央廚房及供應鏈稼動率提升，使毛利與營業效率同步改善，展現集團堅強的營運韌性。

台灣味打進美國市場 明年擴至20家門市

美國第13家門市已於11月中旬在北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉正式開幕，開幕後即獲得當地居民熱烈迴響，顯示正宗台灣味在當地具有高度市場接受度，德州市場布局持續推進，工廠建置工程穩步進行中，將採用全新QSR快餐營業型態，全面優化點餐、備餐、取餐動線，更貼近美國消費者的餐飲使用行為。

集團已完成2026年加州、德州與亞利桑那州共7家門市的租約簽訂，其中亞利桑那州受惠於台積電進駐鳳凰城帶動台商科技聚落形成，加上德州達拉斯近年科技產業蓬勃發展，形成台商科技廊道，對台式餐飲需求強勁，加州、德州與亞利桑那州三州並進策略明確，將帶動品牌在美國市場快速成長並持續累積可複製的展店成功經驗。

產品創新+數位轉型+通路拓展 三管齊下驅動成長

在台灣，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌持續以新品吸引客群，如「梁師傅排骨麵」、「番茄牛三寶麵/飯」等新品開發，成功拉升銷量與客單價，台灣前11個月同店成長率表現優異。今年數位服務全面升級，「八方點」線上點餐系統與現金點餐機全面導入，提升消費體驗、優化人力配置，在缺工環境下有效解決人力不足問題。

面對今年國際原料市場變化、食安議題頻傳，集團展現靈活應變能力，適時調整雞豬絞肉配方比例，確保在維持消費者熟悉口味的同時，提升原料供應穩定性，落實食品安全與風險管理，務求門市營運能持續運轉。集團今年首度跨足消費品通路，布局線上與線下銷售平台，將經典產品「梁社漢金牌牛肉麵」系列於momo購物網販售，並即將完成家樂福通路上架，搭配雙12等檔期活動話題性，塑造新的銷售成長曲線；穩健的汰弱留強展店策略，明年台灣目標展店30家，持續累積品牌在外食市場的滲透率。

八方雲集評估東南亞、東北亞、中東和歐洲市場

香港目前持穩78家門市，以維持穩定既有門市經營效益為主。除美國積極布局外，集團仍持續評估東南亞、東北亞、中東及歐洲等潛力市場，拓展國際版圖。八方雲集集團表示：「我們相信，以品牌實力為本，加速海內外據點拓展，結合產品創新、數位服務升級與通路多元化，八方雲集將持續在全球餐飲市場中穩健前行，為股東與全球消費者共同創造長期價值。」

