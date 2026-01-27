八方雲集Google評分多3顆星 老饕曝原因 根本不用怕

知名連鎖餐廳八方雲集以平民小吃聞名，但一名網友近日發現一個「怪現象」，明明水餃好吃、價格實惠、看起來生意也不錯，Google評分卻多落在3顆星，讓他很好奇背後原因，不少網友指出，大家都知道好吃，「去100次也沒想過留評論」，也有人認為，八方雲集有口碑，評論低根本不影響生意。

一名網友在社群平台Threads分享，最近觀察到一件奇怪的現象，八方雲集的Google評論普遍落在3顆星，但明明水餃美味、服務也不錯，加上價格實惠，是相當棒的平民美食，為什麼評分就是上不去？

廣告 廣告

貼文引發網友討論，「下班買晚餐的地方，吃了100次也沒有特別去評論，一直都知道鍋貼很好吃、酸辣湯很好喝」、「一周吃3次以上，從來沒留評論」、「滿意的人不一定會留好評，不滿意的人或有特殊狀況，才會留負評，所以評價才不高吧」、「很多5顆星的餐廳也不一定好吃」、「正常小吃店都這種評價吧」。

另有網友指出，八方雲集的評論低並不影響生意，因為食物口碑已經建立，消費者知道他們會吃到什麼，選擇它主要是追求快速、飽足感和合理價格，整體CP值高。若想吃更高級的水餃，就會花錢去高檔餐廳；若想省錢買更便宜的水餃，就得接受口味普通或份量較少。

根據《中時新聞網》實際查詢發現，八方雲集的Google評論大多落在3顆星，從3.1顆星到3.8顆星都有。

更多中時新聞網報導

TPBL》高國豪致勝兩罰 率隊守城收6連勝

NBA》勇士添傷兵又吞敗 快艇險勝湖人

鄭亦真預約健身房盼瘦回生產前