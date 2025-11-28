八方馳援香港！ 捐款破8億港幣 李嘉誠基金會捐8000萬最多

香港宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡，引發國際關注。天主教教宗良14世，致唁電、並為救難人員祈禱；另外包括俄羅斯總統普欽、澳洲總理艾班尼斯，也都表達慰問之意。目前香港與大陸各界，已經捐款超過8億港幣救災，就連香港馬會都宣布，週日賽馬關門舉行，收益也將全數捐出幫助重建。

香港宏福苑大火已造成重大傷亡，引發全球關注與援助。天主教教宗良14世特別向香港教區主教發出唁電，為受災戶表達慰問並為救難人員祈禱。此外，超過30個國家的駐港領事館及歐盟透過社群平台表達哀悼，包括俄羅斯總統普欽、澳洲總理艾班尼斯及加拿大外長阿南德等世界領袖也紛紛致電或發文慰問。目前香港與大陸各界已捐款超過8億港幣（約32億新台幣）援助災民，多方力量共同協助災後重建工作。

天主教教宗良14世在首次外訪土耳其時，特別向香港教區主教發出唁電，不僅慰問宏福苑火災受災戶，更表示要為救難人員祈禱。向香港致哀的不只有教宗，澳洲總理艾班尼斯表示，這是一場人間悲劇，今天所有澳洲人的心都與香港民眾同在。

從澳洲總理艾班尼斯到俄羅斯總統普欽，加拿大外長阿南德等，都分別發出慰問電報或在社群媒體發文表達關懷。超過30個國家的駐港領事或總領事館及歐盟也透過社群平台，向火災死傷者及家屬表達慰問或哀悼之意。

一方有難，八方馳援，這場大火讓各地捐款湧入香港。目前捐款總額已超過8億港幣，折合新台幣約32億元。大陸方面，馬雲基金會與騰訊各捐了3000萬港幣，阿里、華潤、順豐等企業也各捐2000萬港幣，還有不少企業捐款千萬幫助救災。

香港馬會宣布透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，並決定本週日賽馬關門舉行，收益將全數捐出提供傷者緊急援助金。李嘉誠基金會也捐出8000萬港幣，表示要協助救災與後續重建工作。香港特首李家超則宣布向每戶災民派發1萬元應急援助金，並投入3億港幣成立大埔宏福苑援助基金會。百工百業紛紛捐款，目的是幫助災民度過這段艱難時期。

