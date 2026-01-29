八旬婦人誤認社區迷途徘徊 文一警暖心協助護送返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局萬芳派出所日前接獲通報，指文山區某社區大門前有一名年約八旬婦人於門口徘徊許久，神情徬徨，疑似迷失方向，誤入他人社區，擔心其發生危險，請求警方到場協助。

警員陳致瑋獲報後立即趕赴現場，經了解該名婦人誤以為該社區為自己住處卻無法正確進入，且對於實際住址及家屬聯絡方式表達不清。警方先以溫和語氣耐心關懷，同時比對相關資料，逐步釐清其身分，經查證後確認該名婦人係外出購買餐食後，因記憶混淆而誤走至其他社區，致徘徊不知所措。為避免其於返家途中再度迷途或發生意外，警方隨即駕駛巡邏車載送婦人返家，並安全交由其媳婦照顧。家屬對警方及時伸出援手、細心協助長者返家深表感謝，直言警方的暖心作為令人備感安心。

文山第一分局肯定陳員在勤務中展現高度耐心、同理心及為民服務精神，成功協助迷途長者平安返家，展現警方守護民眾、關懷弱勢的溫暖形象。警方也呼籲，家屬可為年長或失智者配戴防走失手鍊、識別證，或於衣物上標註聯絡方式，以利走失時能迅速確認身分，降低意外風險。