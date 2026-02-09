八旬婦人「百里赴約」送年禮 鐵警暖心牽線助老友團圓

警方上前關心婦人狀況。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】農曆春節期間，走春送禮是國人重要禮俗，日前一名8旬婦人獨自前往基隆南站，準備與友人會面並贈送年節禮品，卻因出門匆忙忘記攜帶手機，在車站電話亭前神情慌張、不知所措。

鐵路警察局七堵派出所巡佐陳麒鈞、警員陳梓旻及張家豪執行勤務時發現異狀，主動上前關心，老婦人向警方表示，與朋友約在「基隆南站」碰面絕對沒有記錯，卻遲遲不見對方身影。 經警方進一步了解後，發現婦人朋友其實正在距離約200公尺外的「基隆北站港西街」一帶等候，雙方因站區動線不同而錯過。

警方遂陪同老婦人由北站步行前往南站，順利與友人會合，途中警方注意到老婦人步伐輕快，絲毫看不出已年逾八旬，婦人也笑著表示，沒想到基隆火車站變化這麼大，十分感謝警方耐心協助，讓她能安心完成送禮心願。

鐵路七堵派出所所長廖俊德提醒，外地旅客或訪客如不熟悉站區動線，可事先請親友傳送定位或照片，或記下附近地標、路名，並隨時向警方尋求協助，以利快速會合。

