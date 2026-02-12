社會中心／綜合報導

農曆年前，總統批示特赦令！台北市一名八旬老婦人，三年前因為確診肺炎，擔心腦麻兒子，在她過世後沒人照顧，不得已將兒子悶死，法官審理後，認為婦人自首，加上犯案情節值得憐憫，減刑輕判兩年半，同時建請總統特赦，全案上個月定讞，總統考量犯罪動機，採「免刑不免罪」方式，給予特赦。

獲得特赦滿頭白髮的老婦人，似乎十分感謝總統所做的一切，北檢主任檢察官，更是親自將特赦證明書，送交八旬老婦人的手上。記者vs.北檢主任檢察官梁光宗「長官是來送特赦信的嗎，謝謝謝謝。」八旬老婦人，悶死自己的兒子，被警方逮捕後，雙手上銬冷靜地走出警局，因為長期照顧臥病在床的腦麻兒子，就怕死後沒人接手，婦人忍痛做出最不想做的選擇，原本被依殺人罪得入監服刑，如今獲得總統特赦。總統府發言人郭雅慧表示「賴總統是依據中華民國憲法，以及赦免法相關規定，批示同意特赦林劉龍子女士，免除發監執行。」

總統審酌法律要件與犯罪動機 認為案件屬長照悲劇情堪憫恕（圖／民視新聞）

總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為案件屬長照悲劇情堪憫恕，以「免刑不免罪」特赦方式，回應個案人道處境，總統府副秘書長何志偉，私下更是為了特赦案多次奔走。老婦人委任律師杜俊謙表示「在對接的過程，他當然就比較清楚個案的狀況，但是因為這一件第一個，我國的案例少，法律上又有一些爭議，其實處理的很謹慎。」

八旬婦悶死癱瘓兒 賴總統「情堪憫恕」批示特赦

老婦人得知獲得特赦 感謝總統賴清德（圖／民視新聞）

回顧案情，2023年正值疫情蔓延時期，老婦人確診隔離，想起照顧50年，患有腦麻、臥床不起的兒子，就怕過世後沒人照顧，狠心悶死，殺人罪最低本刑10年，法官依自首和情節值得憐憫，刑期減半再減半，判刑兩年半，甚至建請總統特赦，全案上個月定讞。老婦人委任律師杜俊謙表示「一個失去兒子的母親，她其實很難因為這件事情，有什麼喜悅的表示，最後不用入監服刑這件事情，因為有人看見，照顧小孩五十幾年媽媽的辛苦，我想她應該會覺得有一點欣慰。」雖然獲得特赦，對於老婦人而言，勢必五味雜陳，也讓外界了解，長照背後，需要更多的資源，才能協助照顧者，走出困境。

