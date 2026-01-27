八旬婦提百萬老本原因成謎 母子對質揭穿詐騙陷阱

八十多歲的林姓婦人臨櫃欲提出百萬餘老本，警方獲報到場致電與林婦兒子對質，終於揭穿歹徒陷阱。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

廿六日中午十二時許，警三分局安中所接獲轄區郵局通報，稱一名老婦人欲提領一０六萬元老本，但無法清楚說明領錢原因與目的，說詞反覆疑似遭詐。警方獲報前往查處，循線與林姓老婦人兒子連繫確認，母子對質後林婦才吐露要投資，當場為警方揭穿詐騙陷阱。

高齡八十一歲的林姓老婦人前於網路廣告看見投資訊息，與投資人員接洽後，對方聲稱保證快速獲利，以「留下更多財產給子女」遊說，林婦也未及考慮投資標的，廿六日匆匆趕往郵局就要將一０六萬元老本全數領出投資。

郵局人員詢問款項用途時，林婦說詞反覆，一下說要裝修房屋，一下說是醫療費用，又說要給兒子等，察覺林婦有所隱瞞，擔心其欲上詐騙陷阱，郵局人員立即通報安中所協助，巡佐高孝沅、警員許駿揚獲報前往現場關懷查處，循線聯繫上林婦兒子，詢問林婦最近有什麼財務規劃，要動用大筆資金等，林婦兒子丈二金剛摸不著頭腦，也擔心詢問母親狀況。

母子對談間，林婦說漏嘴表示錢先拿來投資，未來家人也能用等，警方現場聽聞關鍵字，當即詢問是否有人指示林婦拿錢投資，終於突破林婦心防，坦言是網路投資群組指示，警方也當即說明常見的「飆股群」詐騙陷阱，進一步檢視林婦與「投資人員」對話，進一步認證歹徒身分。

經警方說明後，林婦打消提款意願，成功保住老本。警三分局提醒，詐騙集團常以高獲利投資誘騙被害人，提醒民眾審慎辨別投資訊息，並冷靜查證投資公司真偽，如有疑慮應撥打反詐專線一六五或報案電話一一０。